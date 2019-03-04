Mavi Balina oyunu ile benzediği iddia eden ve katılımcılarını intihara sürüklediği söylenen Momo Challange için simge haline gelen heykelin yaratıcısı açıklama yaptı. Momo öldü, laneti ortadan kalktı diyen heykeltıraş, küçük yaştaki kişilerin heykelden korkmamaları gerektiğini söyledi.

Momo'nun simgesi olarak kullanılan Kuş Kadın heykelinin yaratıcısı, çocukların daha fazla korkmaması için eserini yok ettiğini açıkladı. Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı" dedi.

The Sun gazetesine konuşan 43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir" dedi. Aiso, heykelin insanları korkutmak için kullanılmasından dolayı da kendini suçlu hissettiğini söyledi. Oyunda kullanılan patlak gözlü ve soluk ciltli kızın fotoğrafı, Aiso'nun 2016 yılında sergilenen Kuş Kadın adını verdiği heykeline ait.

Tüm dünyada fenomen haline gelen ve WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar yoluyla oynanan Mavi Balina, birçok küçük çocuğun hayatına mal olmuştu. Polis birimlerinin ve ailelerin Mavi Balina üzerine gitmeye başlamasından sonra ona benzer şekilde Momo Challange başlamıştı. Arjantin’de 12 yaşındaki bir kız çocuğunun WhatsApp’tan gelen mesajlar üzerine öldüğünün iddia edilmesi üzerine uluslararası basında haber olan Momo’nun görseli olarak ise Japon heykeltıraşın heykeli kullanılıyordu.