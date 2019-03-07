Momo Oyunu Hakkında Bakanlıktan Önemli Açıklama

Oyun olarak adlandırılmasına karşın WhatsApp üzerinden gelen mesajlardaki görevleri tamamlama üzerine kurulan Mavi Balina, Mariam ve Momo gibi oyunlar, küçük yaştaki çocukları intihara kadar götüren bir yola sokuyordu. Konunun Momo ile tekrar gündeme gelmesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği açıklandı. Ülkemizde de gençler, bu tehlikeli oyuna karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından uyarıldı. Mavi Balina”, “Momo” vb. oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığına dikkat çeken Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığına dikkat çekti.

“Çocuklarımızı koruyalım mesajı veren Sayan, “Çocuğunuzu video içerikler seyrederken yalnız bırakmayın, ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuk profiline sahip video sitelerine yönlendirin. Mutlaka çocuk profilinin açık ve izleme geçmişinin aktif olmasına dikkat edin. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik cihazlarda ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun ve onunla güçlü bir iletişim kanalı geliştirerek, sorgulayıcı ve yargılayıcı bir tutum yerine arkadaşça bir yaklaşım sergileyin. Unutmayın, yasaklar çekici gelir. Bunun yerine bilgilendirip, doğru yönlendirin” dedi.

Çocukların davranışlarının yakından gözlemlenmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, “Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Çocuğunuzun yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren içeriklere erişmediğinden emin olun. İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, guvenliweb.org.tr adresinden dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinin. Benzer olgularla karşılaşılması durumunda ilgili sosyal ağın raporlama araçlarını kullanılarak Yardım Merkezlerine ve BTK Bilgi İhbar Merkezi'ne şikâyette bulunun” bilgisini paylaştı.

Tehlikeli oyunlara karşı aileler ne yapmalı?