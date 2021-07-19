Monkey B Virüsü Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de bir veteriner, Monkey B virüsü nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, Monkey B belirtileri neler? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Monkey B Virüsü Semptomları (Belirtileri) Neler?

Bulantı

Kusma

Ateş

Nörolojik sağlık sorunları

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki bir veteriner, iki ölü maymun üzerinde çalışma yaparken Monkey B virüsüne yakalandı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından aktarılan bilgilere göre veterinerde ilk başta bulantı ve kusma belirtileri meydana geldi.

Veteriner, virüse yakalandıktan bir ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar ile karşı karşıya kaldı. Veterinerden nisan ayında omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü ve plazma dahil olmak üzere çok sayıda örnek toplandığı ifade edildi.

Virüse yakalanan hastadan alınan örnekler Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne (IVDC) gönderildi. Paylaşılan bilgilere göre IVDC, söz konusu örneklere 4 set RT-PCR testi yaptı. Yapılan testlerin yalnızca bir tanesinde Monkey V virüsü pozitif çıktı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastanın birden fazla hastaneye başvurduğunu fakat 27 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Monkey B virüsüne yakalanan veteriner ile temas edenlere de test yapıldı. Temaslı kişilere yapılan testlerin sonuçları negatif çıktı. Monkey V virüsünün hayvan bakım personeli, primat veterinerler ve laboratuvar araştırmacıları için zoonotik bir tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Çin'de bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs, ilk kez 1932 yılında izole edildi. Aktarılan bilgilere göre söz konusu virüs genellikle doğrudan temas ve vücut sıvısı salgılarının değişimi aracılığı ile bulaşıyor.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu virüs, yüzde 70 ile yüzde 80 civarında ölüm oranına sahip. Monkey B virüsünün insanlara bulaştığı takdirde merkezi sinir sistemini istila ettiği belirtildi. Virüs bulaşan kişiler, ilk belirtileri genellikle 1 ila 3 hafta sonra yaşamaya başlıyor.

Koroanvirüs Belirtileri Neler?

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Boğaz Ağrısı

Kas Ağrısı

İshal

Tat ve Koku Kaybı

Ciltte Döküntü

Solunum Güçlüğü

Göğüs Ağrısı

Konuşma Kaybı

Hareket Kaybı

Paylaşılan bilgilere göre COVID-19 bulaşan kişilerde semptomlar ortalama beş gün içerisinde ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda bu süre 2 haftayi bulabiliyor.