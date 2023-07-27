Monster Hunter Now'ın Çıkış Tarihi Açıklandı!

Niantic, aksiyon dolu bir canavar oyununu daha kullanıcıların beğenisine sunuyor. Capcom ile birlikte tasarladığı Monster Hunter Now'ın 14 Eylül'de piyasaya sürüleceğini açıklayan şirket, oyunun lansmanında silah ekipmanlarına (kalkan, büyük kılıç, hafif yaylı tüfek) dair çeşitli ayrıntılar paylaştı.

Monster Hunter Now'un Lansmanı Yapıldı

Youtube hesabından yapılan lansmanda savaş taktiklerine gelen yeni güncellemeler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Kullanıcılar tanıtım içerisinde en çok oyuncuların karşılaştıkları canavarları daha sonra savaşmak için kaydedebilecekleri paintball adlı özelliği beğendi.

Yazılım şirketi, dünyaca ünlü oyunu Pokémon Go'nun başarısını tekrarlamayı amaçladığı bu oyunda geliştirmiş olduğu oyun stratejilerine güveniyor. Oyunseverler Monster Hunter Now oynamak için şimdi hem iOS hem de Android'de ön kayıt yaptırarak bazı oyun içi bonuslara sahip olabilirler.

Niantic’in çıkaracağı bu oyun şirket için kritik bir öneme sahip. Haziran ayında LA stüdyosunun kapatan ve birçok çalışanını işten çıkartan yazılım şirketi bu oyunla tekrardan toparlanma sürecine girmek istiyor.

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