Monster Hunter Rise Oynanış Videosu Yayımlandı

Monster Hunter Rise oynanış videosu paylaşıldı. Yayımlanan oynanış videosu, Monster Hunter serisinin yeni oyununa ilişkin bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Monster Hunter Rise Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Capcom tarafından geliştirilen Monster Hunter Rise isimli yapıma ilişkin yeni bir video yayımlandı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Aksiyon rol yapma oyunu türündeki video oyununun PC sürümünde yüksek çözünürlüklü dokular, optimize edilmiş klavye ve mouse kontrolleri, sesli sohbet, 21:9 monitör desteği bulunacak. PC sürümünde ayrıca kare hızı kilidi yer almayacak.

Çok sayıda görevin yer alacağı oyunda ister tek başımıza ister dört kişilik takım olarak canavarlara karşı mücadele edebileceğiz. IGN Japan isimli YouTube kanalı üzerinden yayımlanan oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Monster Hunter Rise Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4130 veya Core i5-3470 or AMD FX-6100

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) ya da AMD Radeon RX 550

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 23 GB kullanılabilir alan

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için NVIDIA GeForce GT 1030 (DDR4) veya AMD Radeon RX 550 ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel Core i3-4130 veya Core i5-3470 or AMD FX-6100 isteniyor.

Monster Hunter Rise Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-8300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) veya AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB)

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 23 GB kullanılabilir alan

Aksiyon rol yapma oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-8300 işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) veya AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB) isteniyor.

Monster Hunter Rise Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Monster Hunter Rise, 12 Ocak 2022 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştirecek.