Monster Hunter World: Iceborne'a Leon, Claire, Mr. X ve Tofu Gelecek

Monster Hunter: World dünyasına Bayek of Siwa, Geralt of Rivia, Aloy ve Mega Man gibi birçok ünlü isim konuk olmuştu. Monster Hunter World: Iceborne ile Capcom ünlü karakterleri Monster Hunter dünyasına konuk etmeye devam edecek. Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds ile Monster Hunter World: Iceborne ortak etkinliği sonrasında Resident Evil 2 (2019)'den Leon, Claire, Mr. X ve Tofu karakterlerinin genişletme paketine konuk olacakları duyuruldu.

Şimdilik net bir tarih verilmiş değil ama Kasım ayı içerisinde bahsi geçen karakterlerin kostümlerini açabileceksiniz. Yayınlanan yeni fragman da bizlere içerik olarak tam bir fikir verebiliyor.

Leon and Claire join the hunt in #Iceborne. Watch out though: they're not the only ones wandering these parts... pic.twitter.com/32sAmYf5yq