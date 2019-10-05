Monster Hunter World: Iceborne'a Leon, Claire, Mr. X ve Tofu Gelecek

Monster Hunter: World dünyasına Bayek of Siwa, Geralt of Rivia, Aloy ve Mega Man gibi birçok ünlü isim konuk olmuştu. Monster Hunter World: Iceborne ile Capcom ünlü karakterleri Monster Hunter dünyasına konuk etmeye devam edecek. Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds ile Monster Hunter World: Iceborne ortak etkinliği sonrasında Resident Evil 2 (2019)'den Leon, Claire, Mr. X ve Tofu karakterlerinin genişletme paketine konuk olacakları duyuruldu.

Şimdilik net bir tarih verilmiş değil ama Kasım ayı içerisinde bahsi geçen karakterlerin kostümlerini açabileceksiniz. Yayınlanan yeni fragman da bizlere içerik olarak tam bir fikir verebiliyor.

Leon and Claire join the hunt in #Iceborne. Watch out though: they're not the only ones wandering these parts... pic.twitter.com/32sAmYf5yq — Monster Hunter (@monsterhunter) 4 Ekim 2019

Sizin de gördüğünüz üzere Claire Redfield Long Sword kullanacakken Leon Scott Kennedy da Heavy Bowgun isimli özel bir silah kullanacak. Öncekilerde olduğu gibi bu silahların da kendisine özgü animasyonları olacak. Bu arada, Resident Evil 2 (2019)'un başlangıcındaki sahnenin bir benzerinin burada da karşımıza çıkması hoş bir detay olmuş.

İşin ilginci Mr. X'e gelince ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi Resident Evil 2 (2019) oynarken bu arkadaş bizi neredeyse bir an bile yalnız bırakmamıştı sağ olsun. Monster Hunter World: Iceborne oyununda da duruma göre yalnız bırakmayacak ama bu defa durum farklı. Öyle ki, bize yemek pişirecek ve araştırma görevi kaydımızı tutacak. Tofu ise silah aksesuarı olarak eklenecek.

Son olarak, Leon, Claire, Mr. X ve Tofu Resident Evil serisi karakterleri oldukları için haliyle etkinlik yürüyen ölüler olmadan olmaz, değil mi? Videonun içeriğinde Spencer Mansion benzeri bir konağı ve genelinde de yürüyen ölü modellemeli avcıları görebiliyoruz. Hatta sadece modellemeleri değil, yürüyüşleri bile aslına uygun olmuş. İlk başta karakterlerimize hoş(!) bir karşılama yaptıktan sonra topluca yaratıklara saldırıyorlar. Oldukça eğlenceli bir etkinlik olacakmış gibi görünüyor.