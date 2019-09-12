Monster Hunter World: Iceborne Güncellemesinin Tarihi Belli Oldu

Monster Hunter: World oyununun Iceborne içeriği geçtiğimiz hafta içerisinde oyuncularla buluşmuştu. Canavar avındakiler için oyunu muazzam ölçüde genişleten Monster Hunter World: Iceborne için ilk güncellemenin önümüzdeki ay yayınlanacağı söylenmişti. Yeni bir açıklama yapan Capcom, beklenen güncelleme tarihini 10 Ekim 2019 olarak duyurdu.

Zaman olarak ana oyunun akabinde geçen Monster Hunter World: Iceborne, yeni bir harita ve buna bağlı olarak yeni bir hikaye ve avlanacak yeni alanlar, Master Rank avlar, Master Rank istatistikleri ile yenilenen zırh ve silah tasarımları eklenmişti. PlayStation 4 ve Xbox One için mevcut olan genişletme paketi 2020 yılının Ocak ayında PC için de satışa sunulacak. Capcom da bir yandan oyunculara daha fazla içerik sunmaya devam edecek.

10 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile ilgili şu an için detaylı bir açıklama yapılmış değil. Tek bilinen ise Monster Hunter 2 oyununu oynayanların yakından tanıdıkları Rajang'ın, uzun bir zamandan sonra ihtişamlı bir geri dönüşe imza atacak olması. Hiç olmadığı kadar saldırgan olan bu yaratık, fazlasıyla seri olmasının yanı sıra güçlü yumruk darbeleri indirebiliyor ve ağzından da elektrik kıvılcımları atabiliyor. Ancak elektrik hasarını bir parça emen zırhınız varsa, sizin için çok ciddi bir problem teşkil etmeyebilir.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.