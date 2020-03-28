Monster Hunter World: Iceborne için Nisan'da Yeni Bir Etkinlik Geliyor

Capcom tarafından Monster Hunter: World için Devil May Cry, Mega Man ve Street Fighter dışında diğer büyük yayıncılar ile yapılan özel anlaşmalar sonucunda Horizon: Zero Dawn, Final Fantasy ve Assassin's Creed için özel etkinliklerin düzenlendiğini görmüştük.

Bu özel etkinlikler, bildiğiniz üzere Monster Hunter World: Iceborne ile devam ediyor. Geçtiğimiz sene Aloy, Monster Hunter evrenine The Frozen Wilds genişletme paketi ile ikinci bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sonrasında ise Resident Evil 2 (2019) etkinliği ile Leon Scott Kennedy ve Claire Redfield da özel konuklar olmuşlardı. Önümüzdeki ay, yeni bir Assassin's Creed etkinliği düzenlenecek.

Gear up to face a swift & stealthy foe and upgrade the Assassin's Hood mantle! #Iceborne x @AssassinsCreed collaboration Event Quest "The Assassin" coming April 10th. pic.twitter.com/lrt501sdNX — Monster Hunter (@monsterhunter) March 27, 2020

Monster Hunter: World için düzenlenen SDF: Silent, Deadly, and Fierce adı altındaki ilk etkinlikte, katılımcılar Assassin's Hood kostümü kazanma şansını elde etmişlerdi. Bu sayede oyuncuların karakterleri hem daha seri hareket edebiliyor, hem de kritik gizlilik saldırısı ile muazzam derecede hasarlar vermelerine olanak tanınıyordu.

Twitter üzerinden yapılan yeni duyuru ile 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan yeni etkinliğin adı The Assassin olacak. Eğer ilk etkinlikte Assassin's Hood kostümünü kazandıysanız, bu seferkinde onu geliştirecek ve Master Rank seviyesine yükseltme şansı yakalayacaksınız. Bunun için tabii ki size verilecek olan özel görevleri yerine getirmeniz gerekecek. Şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor ama duyurunun yapıldığı paylaşımda, bir grup suikastçıyı Legiana'ya doğru yaklaşırken görüyoruz. Muhtemelen etkinlikte mücadele edeceğimiz yaratık bu olacak. Gelişmeleri takipte olacağız.