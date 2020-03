Monster Hunter World: Iceborne için Nisan'da Yeni Bir Etkinlik Geliyor

Capcom tarafından Monster Hunter: World için Devil May Cry, Mega Man ve Street Fighter dışında diğer büyük yayıncılar ile yapılan özel anlaşmalar sonucunda Horizon: Zero Dawn, Final Fantasy ve Assassin's Creed için özel etkinliklerin düzenlendiğini görmüştük.

Bu özel etkinlikler, bildiğiniz üzere Monster Hunter World: Iceborne ile devam ediyor. Geçtiğimiz sene Aloy, Monster Hunter evrenine The Frozen Wilds genişletme paketi ile ikinci bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sonrasında ise Resident Evil 2 (2019) etkinliği ile Leon Scott Kennedy ve Claire Redfield da özel konuklar olmuşlardı. Önümüzdeki ay, yeni bir Assassin's Creed etkinliği düzenlenecek.

Gear up to face a swift & stealthy foe and upgrade the Assassin's Hood mantle! #Iceborne x @AssassinsCreed collaboration Event Quest "The Assassin" coming April 10th. pic.twitter.com/lrt501sdNX