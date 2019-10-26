Monster Hunter World: Iceborne PC Çıkış Tarihi Belli Oldu

Capcom, geçtiğimiz ay Monster Hunter: World için geliştirdiği Iceborne genişletme paketini PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlamıştı. Monster Hunter: World PC platformunda da mevcut ama Japon yayıncı o zamanlarda henüz bir tarih duyurusu yapmamış, sadece 2020 yılının Ocak ayına işaret etmişti. Net tarih duyurusu ise yakın bir zaman önce yapıldı. Monster Hunter World: Iceborne, 9 Ocak 2020 tarihinde PC için de yayınlanacak.

Monster Hunter World: Iceborne ile ilgili bilgileri tazelemek gerekirse, bu genişletme paketi ile oyuna Hoarfrost Reach adında yeni bir bölge eklenecek. İnsanlık tarafından henüz keşfedilmemiş olan bu bölgede Beotodus, Banbaro, Velkhana, Tigrex ve Nargacuga gibi yeni yaratıklar sizleri bekleyecek. Monster Hunter 2 oyunundan tanıdığımız Rajang ise daha sonradan yayınlanacak olan ücretsiz güncelleme ile eklenecek.

Oyundaki on dört silahın tamamının yeni hareketleri, kombinasyonları ve çok daha farklı eylemleri olacak. Her ne kadar yaratıkla mücadele ederken direncinizi hızla tüketecek olsa da, hareketlerini kontrol edebilmek için yeni yöntemler sunacak.

Bir diğer yenilik ise araştırma görevlerinde Master Rank adı altında yeni bir zorluk derecesi olacak. Güncelleme paketini satın almanızdan sonra mevcut olacak bu araştırma görevleri ile yeni eşyalar kazanacak ve çok daha kuvvetli yaratıklar ile mücadeleye girişeceksiniz.

Son olarak, Monster Hunter World: Iceborne genişletme paketi yüksek çözünürlüklü kaplamalar, 4K çözünürlük, 21:9 monitör, DirectX 12 ve klavye ve fare desteği ile gelecek. Bunun yanı sıra saniyede geçen kare hızı (FPS) kilidi olmayacak.

Duyuruya özel olarak yayınlanan PC fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.