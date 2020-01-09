Monster Hunter World: Iceborne PC İnceleme Puanları Yayınlandı

Capcom firmasının büyük başarılar elde eden Monster Hunter: World oyununun genişletme paketi Monster Hunter World: Iceborne, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanmıştı. Bugün PC için de yayınlanacak. Yayınlanması öncesinde Monster Hunter World: Iceborne için PC inceleme puanları ortaya çıktı.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, Monster Hunter World: Iceborne ile haritaya Hoarfrost Reach adında yeni ve keşfedilmemiş bir bölge ekleniyor. Bu bölgede, Beotodus, Banbaro, Velkhana, Tigrex ve Nargacuga gibi yeni yaratıklar ile savaşacaksınız. Bunların yanı sıra sonradan yayınlanacak olan güncellemeler ile Rajang ve Stygian Zinogre adıyla yeni yaratıklar, yeni silahlar, yeni zırh setleri ve Guiding Lands adıyla yeni bir bölge daha eklenecek.

Monster Hunter World: Iceborne ile yeni zorluk derecesi olan Master Rank ve halihazırdaki silahlara yeni hareketler, yeni kombinasyonlar ve çok daha farklı eylemler de getiriliyor.

Son olarak genişletme paketinin PC versiyonunda 4K çözünürlük, 21:9 monitör, Dirext 12, klavye ve fare desteği bulunacakken FPS kilidi de olmayacak.

Monster Hunter World: Iceborne'un PC versiyonu için şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Monster Hunter World: Iceborne PC İnceleme Puanları