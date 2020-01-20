Monster Hunter World: Iceborne'un 2020 İçerik Yol Haritası Yayınlandı

Capcom başarılı rol yapma oyunu Monster Hunter World: Iceborne için yeni içerikler yayınlamaya devam edecek. Bugün bir bildiri yayınlayan Japon oyun devi, 2020 yılı için planlanan yeni içeriklerin yol haritasını paylaştı.

Basın bildirisine bakacak olursak, içerikler Nisan ayına kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One olmak üzere ikiye ayrılmış. 24 Ocak - 13 Şubat 2020 tarihleri arasında PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarını kapsayan ve ikinci yıl dönümünün kutlanacağı yeni bir zaman sınırlı Grand Appreciation Fest etkinliği başlayacak.

Şubat ayında başlayıp Mart ayı boyunca devam edecek olan özel bir etkinlik ile ender çıkan yaratıklarla daha sık karşılaşacağınız, daha fazla dekorasyon ödülleri, Master Rank puanları ve Great Spiritvein Gem kazanımınızın olacağı özel bir etkinlik başlayacak. Mart ayında ayrıca iki yeni Variant yaratığı Monster Hunter World: Iceborne oyununun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarına eklenecek.

Nisan ayı ise bütün platformların eş zamanlı güncelleme alacağı ay olacak ve yayınlanacak olan yeni güncelleme ile halihazırdaki yaratıklar için yeni Arch-Tempered ve Master Rank PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarına eş zamanlı olarak eklenecek. Bu ayda yine bütün platformları kapsayacak olan Astera / Seliana festivalinin düzenleneceği de söyleniyor.

Mayıs ayında hayranların favorisi yeni bir yaratık oyuna dahil olacakken Haziran ayı ve sonrasında ise daha fazla güncelleme ile daha fazla yeni yaratığın Monster Hunter World: Iceborne oyununa geleceği söyleniyor.

Gelelim PC tarafına. Oyunun bu platform için ilk güncellemesi 6 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak ve Monster Hunter 2 oyununun efsane yaratığı Rajang ile PC kullanıcıları da tanışma fırsatı bulacaklar. Bu güncelleme ile ayrıca Guiding Lands için Volcanic Region da eklenecek ama erişim sağlayabilmek için Rajang ile ilgili araştırma görevini başlatmış olmanız gerekiyor. Öte yandan Resident Evil 2 (2019) etkinliği de ilk güncelleme ile başlayacak.

Mart ayında Stygian Zinogre ve Safi'jiiva adıyla iki yeni yaratığın yanı sıra Guiding Lands karla kaplı Tundra Region ile genişlemeye devam edecek. Bu yeni bölgede silahlarınızı daha fazla geliştirebileceksiniz ve özelleştirebileceksiniz. Safi'jiiva ile yapacağınız çatışmalardan yeni Awakened silahları kazanabilecek ve daha güçlü zırh setleri üretebileceksiniz.

Son olarak Nisan ayında, PlayStation 4 ve Xbox One için eklenen yeni Variant yaratıkları PC platformu için de eklenecek. Bu ay, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Monster Hunter World: Iceborn için hazırlanan güncellemelerin eş zamanlı olarak bütün platformlarda yayınlanacağı ay olacak. Bir diğer deyişe, Capcom bütün içerikleri bütün oyunculara eş zamanlı olarak ulaştıracak.