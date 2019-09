Monster Hunter World: Iceborne'un İçerik Yol Haritası Açıklandı

Geçtiğimiz sene satışa sunulmuş olan Monster Hunter: World, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Monster Hunter World: Iceborne ile tekrardan oyuncuların gözdesi olmuştu. Sizlerle yakın bir zaman önce paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, 10 Ekim 2019 tarihinde yeni bir güncelleme yayınlanacak ve Rajang yıllardan sonra ihtişamlı bir geri dönüşe imza atacak. Peki daha sonrası için Capcom ne tür içerikler planlıyor olabilir? Yakın bir zaman önce yeni bir duyuru yapan Japon yayıncı, Monster Hunter World: Iceborne içerik yol haritasını paylaştı.

10 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak olan güncelleme ile gelecek olan Rajang ve My House ile ilgili yenilikler sonrasında, Kasım ayında v11.50 güncellemesi yayınlanacak ve Monster Hunter World: Iceborne ve Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds genişletme paketlerini bir araya getirecek olan etkinliğin ilk ayağı gerçekleştirilecek. Bu etkinlik ile Aloy bildiğiniz gibi bir kez daha canavar avında bizlere eşlik edecek. Aralık ayı için v12.00 güncellemesi planlanıyor. Detaylarında ise yeni bir canavarın oyuna katılacak olmasının yanı sıra, Astera festivali ve Monster Hunter World: Iceborne ve Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds'i bir araya getiren etkinliğin ikinci ve üçüncü ayaklarını göreceğimiz yazılı.

2020 yılının Ocak ayı ve 2020 yılı içerisinde de güncellemelerin devam edeceğini söylüyor Capcom ama şimdilik herhangi bir detay verilmemiş. Sadece Monster Hunter: World oyununun ikinci yıl kutlamalarının yapılacağı söyleniyor. Planlanan tarihler yaklaştıkça daha detaylı açıklamaların yapılacağından eminiz. Gelişmeler için takipte olacağız.