Monster Hunter World: Iceborne'un İkinci Büyük Güncellemesi Aralık'ta Geliyor

Monster Hunter World: Iceborne için hazırlık aşamasında olan ikinci büyük güncelleme önümüzdeki ayın ilk haftasında yayınlanacak. Capcom, yaptığı açıklama ile PlayStation 4 ve Xbox One platformları için 5 Aralık 2019 tarihini işaret etti.

2017 yılının Aralık ayında satışa sunulan Monster Hunter: World oyununun Iceborne genişletme paketi, öncelikli olarak PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında Eylül ayı içerisinde satışa sunulmuş ve ilk büyük güncellemesi de Ekim ayı içerisinde yayınlanmıştı. PC oyuncularının ise Monster Hunter World: Iceborne için 9 Ocak 2020 tarihini beklemeleri gerekecek.

Capcom, 4 Aralık 2019 tarihinde Developer Diary Vol. 4 paylaşımında bulunacağını duyurdu. Bu paylaşım ile genişletme paketinin sıradaki büyük güncellemesiyle ilgili merak edilen tüm detaylar bizlere aktarılacak. Ne var ki önceden bir takım detaylar da paylaşılmadı değil.

Rajang sonrasında bir başka Stygian Zinogre adı altında bir yaratık oyuna katılacak. Stygian Zinogre, Fanged Wyvern sınıfına giriyor ve Monster Hunter 3 Ultimate oyunuyla seriye katılan Zinogre'nin de alt türü oluyor. Dracophage böcekleri ile ortakyaşam ilişkisi var ve Dracophage böceklerine benzer taneler salıyor. Bu taneler ışıkla kaplandığı zaman son derece tehlikeli hale gelebiliyor. Güncelleme ile oyuna yeni silahlar, yeni zırh setleri ve Guiding Lands adıyla yeni bir bölge daha eklenecekken, PlayStation 4 platformunda Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds araştırma görevlerinin ikinci ve üçüncüsü de eklenecek.