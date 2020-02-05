Monster Hunter World: Iceborne'un Resident Evil 2 Etkinliği Başlıyor

Monster Hunter World: Iceborne, uzun bir bekleyişin ardından 9 Ocak 2020 tarihinde PC kullanıcılarıyla da buluşmuştu. Daha önceden PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanmış olan içerikler artık yavaş yavaş bu platforma da gelmeye başladı. Resident Evil 2 (2019) etkinliği, bunların bir yenisi olacak.

Resident Evil 2 (2019) etkinliği 8 Kasım 2019 Cuma günü başlamış ve oyundaki Leon Scott Kennedy, Claire Redfield ve başımızın şapkalı belası Mr. X, Monster Hunter World: Iceborne dünyasına misafir olmuşlardı. Bu ay ise sırada PC versiyonu var. Capcom henüz bir tarih duyurusu yapmış değil ama ilk fragman yayınlandı.

Bahsi geçen etkinliğe katılabilmek için Master Rank 20 veya üzeri olmanız gerekecek. Size verilecek olan araştırma görevinde başarılı olduğunuz takdirde, Leon α+, Claire α+ zırh setlerini ve Raccoon City temalı üç ayrı silah süsünü üretebilmek için gerekli olacak materyalleri elde etmiş olacaksınız. Ayrıca karakterinizin yürüyen ölülere dönmesini sağlayan farklı bir araştırma göreviniz daha olacak.

"Bu kadar hareketliliğin arasında Mr. X ne yapacak?" diye soracak olursanız, kendisi etliye sütlüye karışmadan etkinlik araştırma görevlerinizin kaydını tutacak ve size yemek hazırlayacak. Dua edin de virüslü olmasın.

Etkinlik sırasında ayrıca odanıza koyabileceğiniz simgesel daktilo ve eşya kutusunun yanı sıra daha başka dekorasyon eşyaları, kolyeler ve karakter jestleri de sizi bekliyor olacaklar.

Capcom tarafından yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.