Monster Hunter: World'ün Deneme Sürümü Yayınlandı

Monster Hunter serisi Capcom tarafından oyun dünyasına kazandırılan önemli seriler arasında yer alıyor. İlki 2004 yılında PlayStation 2 için satışa sunulmuş olan Monster Hunter oyunları, zaman içerisinde PlayStation Portable, iOS ve Android tabanlı cihazlar, 3DS, Wii ve Wii U platformlarda boy göstermişti. Son oyun olan Monster Hunter: World ise geçtiğimiz senenin Ağustos ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Eğer bu oyunu oynayamadıysanız ve denemeden almayı düşünmüyorsanız, şanslı olduğunuzu söyleyelim. Ancak bir PlayStation 4 sahibi olmanız lazım. Oyunun deneme sürümü PlayStation 4 platformunda yayınlandı.

Ancient Forest ve Wildspire Waste olmak üzere iki bölgeyi görebileceğiniz ücretsiz deneme sürümü 20 Mayıs 2019 tarihinde kadar aktif olacak ve Monster Hunter: World oyununun açılış bölümünü oynamanıza olanak tanıyacak. Bu süre zarfında da isterseniz bu iki bölgeyi araştırabilir, isterseniz de araştırma görevlerini tamamlayabileceksiniz.

Eğer araştırma yapmayı çok fazla tercih etmiyorsanız, üç yıldızlı araştırma görevlerine kadar olan sekiz kontratın tamamını oynayabilmeniz mümkün olacak. Bununla birlikte, üç yıldızlı araştırma görevleri öncesinde eğer belirli koşulları yerine getirirseniz seçeneğe bağlı araştırma görevlerini, etkinlik araştırma görevlerini ve meydan okuma araştırma görevlerini de deneyebileceksiniz. Ayrıca deneme sürümünü çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynamanız da mümkün olacak.

Deneme sürümünün boyutunun 14.3 GB olduğunu ve şu anda indirilebilir olduğunu söyleyelim. Keyifli avlanmalar dileriz!