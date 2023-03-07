Monster Notebook'ta 2.200 TL'ye Varan İndirimler Başladı!

Monster Notebook’ta yeni bir indirim kampanyası başladı! Seçili Abra, Tulpar ve Huma modellerinde sepette geçerli 2.200 TL’ye varan indirim fırsatıyla siz de Monster'ın dizüstü modellerinden birine çok daha ucuza sahip olabilirsiniz. Kampanya kapsamında 2.200 TL indirimin yanı sıra Windows 11 işletim sistemli ürünlerde 3 aylık PC Game Pass üyeliği de hediye.

Monster Notebook, seçili Abra, Tulpar ve Huma modellerinde geçerli olmak üzere sepette 2.200 TL'ye varan indirim fırsatıyla Windows 11 işletim sistemli ürünlerde geçerli 3 aylık PC Game Pass üyelik hediyesi kampanyasını duyurdu.

Bu yeni kampanya kapsamında kullanıcılar hem yeni Monster model dizüstü bilgisayarlarına sahip olurken hem de PC Game Pass ile yüzlerce yeni oyunu anında oynama fırsatına erişecek. Yepyeni Windows 11'in üst düzey güvenlik, performans ve üretkenliği artıran yeni özellikleri de cabası.

Seçili modellerdeki indirim fırsatı ve PC Game Pass hediyesi, 31 Mart 2023 tarihine kadar Monster Notebook mağazaları ve online satış kanalları üzerinden satın alınabilecek.

Kampanya Dâhilindeki Monster Notebook İndirimleri