Monster Notebook'ta Bahar İndirimleri Başladı!
Yeni dizüstü bilgisayar almayı düşünenler için Monster Notebook'ta bahar indirimleri başladı. İşte indirim ve fırsatlara dair tüm detaylar!
Yüksek teknolojik özellikleri sayesinde dikkatleri üzerine çeken bilgisayar markası Monster Notebook'ta bahar indirimleri başladı. Kampanya kapsamında seçili Abra ve Tulpar modellerinde sepette 2.000 TL'ye varan indirimler sunulmakta. Kampanyadan yararlanmak için son tarih 30 Nisan 2023.
Monster Notebook, bahar kampanyasında sadece indirimlerle kalmıyor, aynı zamanda bonus hediyeler de sunuyor. Yapacağınız 19.999 TL ve üzeri alışverişlerde bonus hediyeler kazanabileceksiniz.
Bahar kampanyasından yararlanan müşteriler, Monster Notebook'un sunduğu ek hizmetlerden de yararlanabilecekler. Ömür boyu bakım garantisi kapsamında, kullanıcılar bilgisayarlarını ömür boyu en iyi performansla kullanabilme imkânı sunuluyor. Cihazınızın garantisi bitse bile, ömür boyu ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabileceksiniz. Ömür boyu bakım garantisi kapsamında sunulan hizmetler arasında fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler yer alıyor.
Monster Notebook Bahar İndirimleri
|Model
|Güncel Fiyat
|İndirim
|Kampanyalı Fiyat
|A5 V16.7.4
|18.999 TL
|1.000 TL
|17.999 TL
|A7 V12.5.4
|21.899 TL
|500 TL
|21.399 TL
|A7 V13.2.4
|24.399 TL
|500 TL
|23.899 TL
|A5 V19.3
|22.499 TL
|300 TL
|22.199 TL
|A5 V19.3.1
|24.799 TL
|300 TL
|24.499 TL
|A5 V19.3.4
|26.899 TL
|1.900 TL
|24.999 TL
|T7 V20.5
|28.499 TL
|500 TL
|27.999 TL
|T7 V20.5.1
|31.999 TL
|500 TL
|31.499 TL
|T7 V20.5.6
|32.099 TL
|2.000 TL
|30.099 TL
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