Monster Notebook'ta Bahar İndirimleri Başladı!

Yeni dizüstü bilgisayar almayı düşünenler için Monster Notebook'ta bahar indirimleri başladı. İşte indirim ve fırsatlara dair tüm detaylar!

Monster Notebook'ta Bahar İndirimleri Başladı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Yüksek teknolojik özellikleri sayesinde dikkatleri üzerine çeken bilgisayar markası Monster Notebook'ta bahar indirimleri başladı. Kampanya kapsamında seçili Abra ve Tulpar modellerinde sepette 2.000 TL'ye varan indirimler sunulmakta. Kampanyadan yararlanmak için son tarih 30 Nisan 2023.

Monster Notebook, bahar kampanyasında sadece indirimlerle kalmıyor, aynı zamanda bonus hediyeler de sunuyor. Yapacağınız 19.999 TL ve üzeri alışverişlerde bonus hediyeler kazanabileceksiniz.

Bahar kampanyasından yararlanan müşteriler, Monster Notebook'un sunduğu ek hizmetlerden de yararlanabilecekler. Ömür boyu bakım garantisi kapsamında, kullanıcılar bilgisayarlarını ömür boyu en iyi performansla kullanabilme imkânı sunuluyor. Cihazınızın garantisi bitse bile, ömür boyu ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanabileceksiniz. Ömür boyu bakım garantisi kapsamında sunulan hizmetler arasında fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler yer alıyor.

Monster Notebook'ta Bahar İndirimleri Başladı!

Monster Notebook Bahar İndirimleri

Model Güncel Fiyat İndirim Kampanyalı Fiyat
A5 V16.7.4 18.999 TL 1.000 TL 17.999 TL
A7 V12.5.4 21.899 TL 500 TL 21.399 TL
A7 V13.2.4 24.399 TL 500 TL 23.899 TL
A5 V19.3 22.499 TL 300 TL 22.199 TL
A5 V19.3.1 24.799 TL 300 TL 24.499 TL
A5 V19.3.4 26.899 TL 1.900 TL 24.999 TL
T7 V20.5 28.499 TL 500 TL 27.999 TL
T7 V20.5.1 31.999 TL 500 TL 31.499 TL
T7 V20.5.6 32.099 TL 2.000 TL 30.099 TL

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