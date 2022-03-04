Monster Notebook’tan Ücretsiz RAM ve SSD Yükseltme Fırsatı!

Monster Notebook, performans tutkunlarına ayrıcalıklar sunan kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. 15 Mart’a kadar geçerli kampanya kapsamında Abra ve Tulpar serisinden seçili dizüstü bilgisayar alımlarında 699 TL değerindeki 16 GB RAM’e yükseltme veya 1.100 TL değerindeki 1 TB SSD’ye yükseltme fırsatını ücretsiz sunuyor. İşte detaylar!

Monster Notebook Ücretsiz RAM ve SSD Yükseltme Kampanyası

Monster Notebook, oyuncuları ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayar arayışındaki kullanıcıları sevindirecek yeni bir kampanya duyurdu. 15 Mart’a kadar Monster Notebook mağazalarından ve www.monsternotebook.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli kampanya ile Abra A5 V18.2 ve Abra A7 V11.5 model laptop alımlarında 699 TL değerindeki 16 GB RAM’e yükseltme, Tulpar T7 V22.2 ve Tulpar T7 V25.1.2 model laptop alımlarında ise 1.100 TL değerindeki 1 TB SSD’ye kadar yükseltme fırsatını ücretsiz sunuyor.

Stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, 7 Mart’a kadar sürecek Yapı Kredi World kart kullanıcılarına özel vade farksız 12 taksit imkanından yararlanabileceği gibi kampanya süresince Paraf ile 9 taksit veya 6 taksitte 3 ay erteleme kampanyasından da faydalanabilir.

T7 V25.1.2 model Tulpar bilgisayar alımlarında 1.100 TL değerindeki 1 TB SSD’ye kadar yükseltme fırsatından yararlanmak isteyenler aynı zamanda Pusat One Shot Pro kampanyasından da yararlanabiliyor; güncel satış fiyatı 629 TL olan Pusat One Shot Pro kablosuz oyuncu faresine ücretsiz sahip oluyor.

Monster Notebook ürünleri ve mevcut kampanyalar hakkındaki tüm bilgiler için haftanın her günü 09.00-21.00 saatleri arasında Monster Notebook web sitesinde hizmet veren Monster Notebook Dijital Mağazası’nı ziyaret edebilir, Monster Notebook ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Peki siz bu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.