Monster Truck Championship, PC ve Konsollar için Duyuruldu

Eğer canavar kamyonlar ile yapılan yarışları seviyorsanız, bu yıl size hitap edecek bir oyun satışa sunulacak. Tabii ki herhangi bir erteleme durumu olmaz ise. Teyon ve yayıncı Nacon, geliştirilme aşamasında olan yarış ve simülasyon oyunu Monster Truck Championship duyurusunu yaptılar. Şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmayan oyun, PC (Steam), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacak.

Monster Truck Championship, sizi Las Vegas'tan Orlando'ya kadar Birleşik Devletler genelindeki birçok farklı şehre götüren bir simülasyon oyunu olacak. Üç farklı ligdeki yirmi beş farklı parkurda, on sekiz farklı canavar kamyon ile deneyimli yarışçılar ile birçok farklı rekabete katılacaksınız. Oyunda ayrıca elliden fazla seçeneğin sunulacağı bir özelleştirme sistemi de olacak.

Nacon ve Teyon tarafından verilen diğer detaylara bakılırsa, ayrı bir kariyer modunun yanı sıra, Freestyle, Race, Destruction, Time Attack ve sekiz oyuncuya kadar destek sunan çevrimiçi modlarının da olacağı söyleniyor.

Bu Sonbahar mevsiminde satışa sunulması beklenen Monster Truck Championship için yayınlanmış olan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.