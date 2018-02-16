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Montecrypto Oynayarak Bitcoin Kazanabilirsiniz

Montecrypto Steam Bitcoin
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Oyun
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Bugün itibarıyla Steam üzerinden yayınlanan bulmaca oyunu MonteCrypto: The Bitcoin Enigma, umut vaat eden görüntüsünün yanı sıra oyunculara 1 BTC kazanma şansı sunmasıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

Gem Rose Accent isimli oyun stüdyosunun ilk yapımı olan MonteCrypto: The Bitcoin Enigma, temelde bir labirent çözme oyunu. İçerisinde 24 farklı labirent bulunduran ve oyuncuları bu karmaşık labirentlerin içerisine bırakan MonteCrypto, ilgi çekici bu temasının yanı sıra Bitcoin hediyesiyle dikkat çekti.

Oyunun yapımcıları, birbirinden zor 24 farklı labirenti çözmeyi çalışacak oyuncular için küçük bir sürpriz hazırladıklarını açıkladılar. Her ne kadar bölümlerin çok zor olduğunu söylemiş olsalar da 24 bulmacayı ilk çözen oyuncunun, 1 BTC kazanacağını duyurdular. 16 Ocak öğlen saatleri itibarıyla 10,000 dolar yani 37 bin Türk Lirası değerindeki ödül için şimdiden büyük bir oyuncu kitlesi harekete geçerken, oyunun çıkmasıyla birlikte rekabetin oldukça sertleşeceği de şimdiden görülebildi.

20 Şubat tarihinde Steam üzerinden satışa çıkacak ve satışa çıkmasının şerefine ilk günlerinde yüzde 40 indirimle 1.19 dolar fiyat etiketiyle satılacak olan bu oyuna göz atmak için ise hemen aşağıdaki “indir” tuşuna basabilirsiniz:

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ETİKETLER: bitcoin

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