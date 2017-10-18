Monument Valley 2, Kasım Ayında Android'e Geliyor

Londra’da 8 kişilik ana ekip tarafından geliştirilen Monument Valley, 2014 yılında yayınlanmış ve büyük bir ilgi görmüştü. 4 dolardan sunulan Ustwo imzalı Monument Valley'in devam oyunu ise, Haziran ayında iOS platformu için yayınlanmıştı. Oyunun Android versiyonu ise gecikmeli de olsa 6 Kasım'da Play Store'daki yerini alacak.

Diğer mobil oyunlardan oldukça farklı olan Monument Valley, oyun içi tasarımıyla ve konusuyla bir hayli ilgi çekmişti. Bugüne kadar 10 milyondan fazla cihaza indirilen oyunun en fazla gelir elde ettiği platform iOS olduğu için, yapımcılar oyunun ikinci versiyonunu ilk olarak App Store için yayınladı.

Monument Valley 2, bir annenin ve çocuğunun öyküsünü daha geniş bir odaklanma ile gözler önüne seriyor. Ustwo stüdyo sorumlusu Dan Grey, bu konuya değinerek, video oyunlarında annelerin hiç bulunmadığını ve genellikle korunmaları gereken zayıf karakterler olarak gösterildiğini söylüyor. Fakat Monument Valley'de ise durum tam tersi.

Oyunun konusundan kısaca bahsetmek gerekirse; bir anne ve çocuğu, canlı ve renkli bir mimari içinde çapraz hareketlerle ilerliyor. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi, oyuncular için başarının sırrı farklı rotaları keşfedebilmekten geçiyor. Bu rotalar oyundaki çevrenin farklı noktalarına dokunulduğunda, sürükleme veya döndürme hareketleri yapıldığında ortaya çıkıyor.

2014 yılının en iyi mobil oyunu seçilen Monument Valley, 13 ülkenin dil desteğine sahip. Uygulamaya en çok para harcayan ülke ise ABD. Onu Çin, Birleşik Krallık ve Almanya takip ediyor. Ayrıca, Monument Valley oyuncularının yalnızca yüzde 50’sinin oyunu tamamladığını da belirtmekte fayda var.

Monument Valley 2 oyununun iOS versiyonunu aşağıda bulunan bağlantı yardımıyla indirebilirsiniz.