Moon Knight Fragman ve Çıkış Tarihi Paylaşıldı

Marvel'ın yeni dizisi Moon Knight fragman paylaşıldı. Paylaşılan fragman, yeni dizisi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Peki, Moon Knight çıkış tarihi nedir? Sabırsızlıkla beklenen diziye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Moon Knight Fragman Nasıl İzlenir?

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Marvel dizisi ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Marvel Entertainment, yeni dizinin fragmanını paylaştı. Fragmanda dizide yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

Oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan yeni Marvel dizisinin fragmanına baktığımızda dizinin aksiyon sahnelerine sahip olduğunu görüyoruz. Fragman, heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı.

İzleyiciler tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin fragmanı, oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, videonun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 9 milyon 205 bini aştı. 616 bin beğeni alan videoya 25 bini aşkın yorum yapıldı. 1 dakika 57 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Moon Knight Konusu ve Çıkış Tarihi

Dissosiyatif kimlik bozukluğu ile mücadele eden Steven Grant, Marc Spector isimli kişi ile aynı bedeni paylaşır. Peki, Moon Knight ne zaman çıkacak? Yayımlanan fragmana göre yeni Marvel dizisi, 30 Mart tarihinde Disney+ isimli popüler dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.

Popüler dijital yayın hizmeti, Türkiye'de de hizmet vermeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre Disney+ isimli platform, ağustos ayında Türkiye'de de erişime açılacak. Hizmetin aylık abonelik ücretinin ne kadar olacağı ise henüz bilinmiyor.

Moon Knight Oyuncuları

Oscar Isaac (Marc Spector)

Ethan Hawke

Gaspard Ulliel (Anton Mogart)

May Calamawy

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan dizisinin oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel ve May Calamawy gibi isimler yer alıyor. Yeni süper kahraman dizisinin ilk sezonu 6 bölümden oluşacak.

Moon Knight fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi, başarılı bir atmosfere sahip mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.