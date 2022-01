Moon Knight Fragman ve Çıkış Tarihi Paylaşıldı

İNTERNET

The Last of Us Dizisinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

The Last of Us dizisinin çıkış tarihi açıklandı. İzleyiciler tarafından merak içinde beklenen dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Bella Ramsey, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.