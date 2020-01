Moons of Madness'ın PS4 ve Xbox One Versiyonları Ertelendi

H.P. Lovecraft romanlarından esinlenilerek geliştirilen Moons of Madness, Ekim ayı içerisinde PC kullanıcılarıyla buluşturulmuştu. Funcom ve Rock Pocket Games, oyunun duyurusunu yaptıklarında PlayStation 4 ve Xbox One için de geliştirilmekte olduğunu ve 21 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacağının bilgisini vermişleri.

Funcom, yaptığı açıklama ile oyunun konsol çıkış tarihinin erlekendiğini duyurdu. Moons of Madness PlayStation 4 ve Xbox One çıkış tarihi ise 24 Mart 2020 olarak belirlendi. Yani fazladan birkaç ay daha beklemek gerekecek.

Duyuruyu oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştiren Funcom ve Rock Pocket Games, "Moons of Madness'ın konsol versiyonunu 24 Mart 2020 tarihine kaydırdığımızı duyurmak zorunda oluşumuz güç bir durum. Bu sayede konsollar için en iyi hale getirmek adına daha fazla zamanımız olacak. Bunun yol açabileceği hayal kırıklıklarını anlıyor ve özür diliyoruz." yorumunda bulundular.

It's with a heavy heart that we have to announce that the console release of Moons of Madness has been moved to March 24, 2020.



This is so we have more time to optimize the game for consoles. We understand and apologize for the frustrations this may cause.