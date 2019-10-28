Moons of Madness İnceleme Puanları Fena Görünmüyor

Rock Pocket Games tarafından geliştirilen Moons of Madness, geçtiğimiz günlerde PC için çıkışını gerçekleştirmişti. 21 Ocak 2020 tarihinde de PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulması beklenen oyun için inceleme puanları ortaya çıkıyor.

H.P. Lovecraft romanlarından esinlenilerek ortaya çıkartılan Moons of Madness oyununda Shane Newehart isimli bir teknisyen rolünde olacağız. Kızıl gezegenden gelen gizemli bir sinyalin çözülebilmesi için oluşturulan Invictus adında modern Mars araştırma bölümünde, nakliye gemisi Cyrano gelene kadar ışıkları açık tutuyor ve vardiyamız dolunca da görevi diğer vardiya ekibine devrediyor olacağız.

Ne var ki, tuhaf ve olağan dışı hadiselerin baş göstermesi uzun sürmeyecek ve yaşanan arızalar ve seraya sızan gizemli sis en büyük kabusun baş göstermesine neden olacak. Doğal olmayan elementler ve korku ile desteklenmiş atmosferin bizleri bekleyeceği oyunda, üste bulunan bilgisayarları, elektrikli sistemleri, taşıtları, güneş sistemi panellerini ve daha fazlasını kullanarak baş gösteren sorunların üstesinden gelmeye ve aynı zamanda da hayatta kalmaya çalışacağız.

Metacritic PC ortalaması 76 / 100 oyun için kullanıcıların bu platformda verdiği puanların ortalaması da 7.7 / 10. Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanları ise şöyle:

Moons of Madness İnceleme Puanları

Eurogamer Italy - 8 / 10

PC Invasion - 8 / 10

GameSpew - 8 / 10

Cultured Vultures - 7 / 10

Gamer.no - 7 / 10

TheGamer - 3.5 / 5

GamesHedge - 8.9 / 10

The Nerd Stash - 4 / 5

WayTooManyGames - 8.5 / 10

Moons of Madness En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-760 / AMD Athlon X4 740 veya muadili

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 460 veya MX150 / Radeon R7 260X

Depolama Alanı: 15 GB

Moons of Madness Önerilen Sistem Gereksinimleri