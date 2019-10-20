Moons of Madness Oyununun Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Rock Pocket Games tarafından geliştirilen Moons of Madness, 22 Ekim 2019 tarihinde PC ve 21 Ocak 2020 tarihinde de PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Geliştirici stüdyo ve yayıncı Funcom, oyunun sistem gereksinimlerini açıkladılar.

H.P. Lovecraft romanlarından esinlenilerek geliştirilen Moons of Madness oyununda Shane Newehart. Kızıl gezegenden gelen gizemli bir sinyalin çözülebilmesi için oluşturulan Invictus adında modern Mars araştırma bölümünde teknisyeniz. Ne var ki, tuhaf ve olağan dışı hadiselerin baş göstermesi uzun sürmüyor ve yaşanan arızalar ve seraya sızan gizemli sis en büyük kabusun baş göstermesine neden oluyor. Doğal olmayan elementler ve korku ile desteklenmiş atmosferin bizleri bekleyeceği oyunda, yeteneklerimizi kullanarak hayatta kalmaya çalışacağız.

Oyunun açıklanan sistem gereksinimlerine baktığımızda, Intel Core i5-760 veya AMD Athlon X4 740 işlemcili, 4 GB bellekli ve GeForce GTX 460 veya Radeon R7 260X ekran kartlı bir sistem oyunu rahatlıkla oynayabilmeniz için yeterli olacak.

Detayların tamamına ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Moons of Madness En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-760 / AMD Athlon X4 740 veya muadili

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 460 veya MX150 / Radeon R7 260X

Depolama Alanı: 15 GB

Moons of Madness Önerilen Sistem Gereksinimleri