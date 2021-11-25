MOOV, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İş Birliği Yaptı

Araç paylaşım şirketi MOOV, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği gerçekleştirdi. Söz konusu iş birliği ile bir ilke imza atan şirket, filosuna yüzde yüz elektrikli otomobilleri dahil eden ilk marka oldu. MOOV CEO’su Emre Ayyıldız, konuya ilişkin önemli açıklamada bulundu.

MOOV, İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Birliğiyle Bir İlke İmza Attı

Türkiye’nin ilk serbest dolaşımlı araç paylaşım hizmeti MOOV, her geçen gün hizmetini geliştirmeye devam ediyor. Ulaşımda fırsat eşitliği sağlayan şirket, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yüzde yüz elektrikli otomobilleri filosuna ilk kez dahil ederek, bu çevreci ulaşım deneyimini İzmirlilerin kullanımına açtı.

Araç paylaşımının ekonomik ve konforlu olduğu kadar çevreci bir ulaşım modeli olduğunu da belirten MOOV CEO’su Emre Ayyıldız, herkesin otomobil kullanma hakkı olduğunu düşünerek MOOV ile ulaşıma yeni bir alternatif getirdiklerini açıkladı.

Araç paylaşım sektöründe dünyada örnek gösterilen uygulamalara imza attıklarını ifade eden Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesinin filomuza kazandırdığı elektrikli araçlarla çevreci marka misyonlarını güçlendirdiklerini ve Türkiye’de belediye iş birliğinde filosuna elektrikli araçları dahil eden ilk marka olduklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik vizyonu kapsamında İzmirli MOOVER’ların MOOV ile elektrikli araçlar kullanırken, çevreci ulaşım deneyimi de yaşadığını söyleyen Ayyıldız, her geçen gün MOOVER sayısının arttığına dikkat çekti.

3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon üye sayısına ulaştıklarının altını çizen Ayyıldız, 2018 yılının eylül ayında MOOV yolculuğuna çıktıklarında 600 araçlarının olduğunu ve o dönem İstanbul'da çok sınırlı bir bölgede hizmet verdiklerini ifade etti.

Bugün 3 binden fazla araç ile ulaşımda fırsat eşitliği sağladıklarını belirten Ayyıldız, MOOV'u kullanıcı ihtiyaçlarına göre güncellediklerini açıkladı. Sürdürülebilirliğe hizmet eden öncü ve çevreci bir marka olduklarını ifade eden Ayyıldız, önümüzdeki yıllarda MOOV filosunda daha fazla elektrikli araç görmeyi umduklarını belirtti.

Ulaşım ihtiyacının giderek arttığını ve araç paylaşım modellerinin bu ihtiyaca çözüm sunmak için önemli bir fırsat olduğunu belirten Emre Ayyıldız, MOOV'da üç yıl içerisinde 4 milyondan fazla kiralama gerçekleştirerek yaklaşık olarak 16 bin tonluk karbondioksit salınımının önüne geçtiklerini, dijital sözleşme süreci sayesinde 4,5 milyon adet kağıdın israfını önlediklerini söyledi.