Mortal Kombat 1 Duyuruldu: İşte Fragman ve Bilinen Detaylar!

Mortal Kombat 1 olarak adlandırılan ve seriyi geçmişe götürecek olan bir sonraki Mortal Kombat oyunu bu yıl geliyor. Warner Bros. Games ve serinin uzun süredir geliştiricisi olan NetherRealm Studios, bir tanıtım fragmanıyla yeni Mortal Kombat oyununu duyurdu ve oyunun 19 Eylül'de Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC ve Xbox Series X için yayınlanacağını doğruladı.

Mortal Kombat 1 için yayınlanan ilk fragman bazı tanıdık yüzlerin geri döneceğini doğruluyor. Bunlar arasında Shang Tsung, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Kitana, Mileena ve Sub-Zero yer alıyor ancak Mortal Kombat 1, MK tarihinin derinliklerinde geçtiği için oyuncuların son 30 yıldır tanıdığı karakterlerden oldukça farklı görünüyorlar.

Mortal Kombat 1 Duyuru Fragmanı

Geliştirici yeni bir dövüş sistemi, oyun modları ve serinin ikonik bitirişlerinden bahsediyor, keza bunlardan bazıları yayınlanan fragmanda görülebiliyor.

NetherRealm'in en son Mortal Kombat oyunu Mortal Kombat 11, Nisan 2019'da piyasaya sürülmüştü. Geliştirici, listeye 12 karakter daha ekledi ve Aftermath adlı bir genişleme paketi yayınladı. Stüdyo, Mortal Kombat 11'i iki yıldan fazla bir süre destekledikten sonra 2021'de "bir sonraki projesine odaklandığını" söylemişti.

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