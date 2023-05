Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri Açıklandı: Depolama Alanı Ayırmanızda Fayda Var!

NetherRealm geçtiğimiz günlerde Mortal Kombat 1'in Eylül ayında çıkacağını duyurmuştu. Öyle ki oyunun artık bir Steam sayfası da var ve bu Steam sayfası sistem gereksinimlerini de içeriyor ve oyuncuları 100 GB'ı aşkın bir yüklemenin beklediğini ortaya koyuyor.

Gereksinimler çok yüksek değil, sadece 8 GB RAM ve önerilen kısmında bile bir GTX 1080 Ti veya Radeon RX 5700 XT isteniyor. Dövüş oyunları genellikle 60 fps kare hızını hedeflediğinden, genellikle o kadar da zorlayıcı değiller ancak buradaki asıl nokta Mortal Kombat 1'in 100 GB kullanılabilir depolama alanı istemesi. Bu da oyunun 100 GB oyunlar kervanına katılmasını sağlıyor.

Yükleme boyutları Injustice'ten bu yana uzun bir yol kat etti: Gods Among Us Ultimate Edition'ın on yıl önce 20 GB yer kaplaması büyük ses getirmişti. Sonraki yıllarda ise Mortal Kombat 11, büyük ölçüde 4K sinematiği sayesinde benzer miktarda yer kaplamıştı.

Fazla uzatmadan, NetherRealm'ın paylaştığı sistem gereksinimleri şu şekilde:

Mortal Kombat 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 veya Ryzen™ 5 2600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 980 veya AMD Radeon™ RX 470 veya Intel® Arc™ A750

DirectX: Version 12

Depolama: 100 GB

Mortal Kombat 1 Önerilen Sistem Gereksinimleri