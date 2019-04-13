Mortal Kombat 11'de de Oyun İçi Ödeme Sistemi Olacak

NetherRealm Studios haftalık olarak Kombat Kast adı altında canlı yayınlar gerçekleştiriyor. Bu canlı yayınlar sırasında da Mortal Kombat 11 oyununda göreceğimiz karakterlerin duyuruları yapılmıştı. Bu canlı yayınların bir yenisi de bu hafta içerisinde gerçekleştirildi ve Kitana karakterinin resmi tanıtım fragmanı gösterildi.

Aynı yayın sırasında oyun ile ilgili yeni bir bilgi daha gün yüzüne çıktı. Bildiğiniz gibi Mortal Kombat 11 oyununda ganimet sandıkları olmayacak, ama yine de gerçek para vererek bir şeyler satın alabilmeniz mümkün olacak. Üretici Shaun Himmerick, Time Crystals adı verilen oyun içi kredinin bulunacağının bilgisini verdi. Bu oyun içi kredi gerçek para ile satın alınabiliyor. Peki bu Time Crystals ne işe yarıyor? Oyunun dengesini değiştirecek bir etkiye neden olmuyor. Bir diğer deyişle karakterinizin mevcut dövüş hünerlerini ve hareketlerini değiştiren şeyler almanız mümkün olmayacak. Daha çok dış görünüm, teçhizat parçaları, karakteriniz için kendisini tanıtım şekli, zafer animasyonları ve Fatality kombinasyonlarını sizin için basitleştiren yardımcı alabiliyorsunuz.

Şunu da belirtmeden geçmeyelim ki, Mortal Kombat 11 oyunundaki bütün her şeyi normal oynanış ile kazanabiliyorsunuz. "Oyundaki hiçbir şey Time Crystals gerektirmiyor." yorumunda bulundu Shaun Himmerick ve devam etti. "Bütün oyunu oynayabilir ve Time Crystals ile uğraşmadan bütün içeriği açabilirsiniz. Eğer isterseniz, Time Crystals alabilir ve farklı şeylere kestirmeden ulaşabilirsiniz."

Bu arada, Time Crystal normal oynayışımız sırasında da karşımıza çıkacakmış. Bir diğer deyişle, bu kristalleri almak için ille de para ödemenize gerek yok. NetherRealm Studios bu konudaki kararı tamamıyla size bırakıyor.

Son olarak, canlı yayın sırasında Kitana karakterinin de Mortal Kombat 11 fragmanı yayınlandı. İlk olarak Mortal Kombat II oyununda gördüğümüz bu karakter, o zamandan bu zamana kadar satışa sunulan Mortal Kombat oyunlarında karşımıza çıkmıştı. D'Vorah ile yaptığı etkileyici dövüşün ve akıllara zarar Fatality hareketinin yer aldığı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Keyifli seyirler!