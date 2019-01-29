Mortal Kombat 11'de Hangi Karakterler Yer Alacak?

Mortal Kombat 11'in çıkış yapmasına 1 aydan kısa bir süre kaldı. Biz de sizlere Mortal Kombat 11'de kesinlikle yer alacak olan karakterleri derledik.

Serinin son üyesi Mortal Kombat 11, The Game Awards'da duyurulmuştu. Kimsenin duyurulması beklemediği yapım inanılmaz bir fragmanla tanıtıldı. Aynı politika daha önce Mortal Kombat X'de de uygulanmıştı. Ubisoft'un izinden giden geliştirici firma tanıtım videolarına bir hayli önem veriyor.

Şimdiye kadar yayınlanan videolar ve haberlar aracılığıyla Mortal Kombat 11'de kesinlikle yer alacak karakterler belirlenmiş oldu. Mortal Kombat 11'de toplam 25 karakter slotu olacak. Bu karakterlerin bazıları ne yazık ki bilinmiyor. NetherRealm Studios, karakterleri sır gibi saklıyor.

Mortal Kombat 11 ile birlikte seriye yeni bir karakter ekleniyor. Geras'ın çeşitli yetenekleri bulunuyor. Ama bu yetenekleri arasında en çok dikkat çekeni zamanı kontrol edebilmesi.

Mortal Kombat 11'de yer alacak olan karakterler:

Scorpion

Raiden

Sub-Zero

Sonya Blade

Skarlet

Baraka

Geras

Shao Khan

Kronika

Kabal

Reptile

Spawn

Cassie Cage

Kitana

Liu Kang

Mortal Kombat 11, 23 Nisan'da PC, PS4 ve Xbox One ve Switch platformlarına çıkış yapacak. Oyunu ön sipariş veren kullanıcılar Shao Khan karakterine sahip olabilecek.