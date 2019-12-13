Mortal Kombat 11’e Cross-Play Özelliği Gelebilir

USGamer tarafından fark edilen bazı yama notlarına göre, Mortal Kombat 11 çok yakında cross-play desteğine kavuşabilir. PlayStation 4 kullanıcıları için yayınlanan yama notlarında, cross-play’in ek bir içerik olmadan eklendiği belirtiliyor.

Ancak Mortal Kombat destek sitesindeki resmi yama notlarında cross-play’den henüz bahsedilmediği için özelliğin hemen aktif edilmesi mümkün olmayabilir.

Sitedeki bir başka bölümde ise PlayStation 4 ve Xbox One arasında ‘Krossplay’in eklenmesinden bahsediliyor. Yani özelliğin getirilişine dair resmi duyuru yakında yapılabilir.

Mortal Kombat 11 piyasaya sürüldüğü andan itibaren son derece başarılı oldu ve 14 Kasım itibariyle de ABD’de en çok satan 5. oyun olmayı başardı.

Tüm oyuncuların bir arada oynamasına imkan vererek, oyunun daha sağlıklı bir destek tabanı sunmasını sağlayan cross-play özelliğinin giderek daha popüler hale geldiğini söyleyebiliriz.

Cross-play’i destekleyen PlayStation 4 oyunlarının listesine de şuradan göz atabilirsiniz.