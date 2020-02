Mortal Kombat 11'e Gelecek Olan Spawn'ın Görüntüsü Ortaya Çıktı

Mortal Kombat 11 oyununun Kombat Paketi neredeyse tamamlandı. Bu eklentiye sahip olanların hem ek ücret ödemeden hem de bir hafta erkenden erişim sağlayabildiği Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel ve The Joker dövüşçü kadrosuna dahil olmuştu. Kadronun son üyesi ise Spawn olacak.

Her ne kadar NetherRealm Studios Spawn karakterinin tanıtımı ile ilgili bir fragman yayınlamamış olsa da yaratıcısı Todd McFarlane Twitter üzerinden yaptığı aksiyon figürü paylaşımı ile merakımızı giderdi.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!



FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk