Mortal Kombat 11'e Gelecek Olan Spawn'ın Görüntüsü Ortaya Çıktı

Mortal Kombat 11 oyununun Kombat Paketi neredeyse tamamlandı. Bu eklentiye sahip olanların hem ek ücret ödemeden hem de bir hafta erkenden erişim sağlayabildiği Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800, Sindel ve The Joker dövüşçü kadrosuna dahil olmuştu. Kadronun son üyesi ise Spawn olacak.

Her ne kadar NetherRealm Studios Spawn karakterinin tanıtımı ile ilgili bir fragman yayınlamamış olsa da yaratıcısı Todd McFarlane Twitter üzerinden yaptığı aksiyon figürü paylaşımı ile merakımızı giderdi.

MORTAL KOMBAT SPAWN REVEAL!!



FINALLY I CAN SHOW IT!!

SPAWN @MortalKombat action figure is an incredibly DETAILED ( true McFarlane Toys fashion) 7" scale figure designed with 22 points of ultra-articulation and can achieve full range posing.

COMING MARCH 2020! #MK11 pic.twitter.com/FPS4yOdPNk — Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) February 21, 2020

Kendisi yıllardır aşina olduğumuz görüntüsünden pek bir şey kaybetmemiş. Gerçi bunu Mortal Kombat 11 için yayınlanan Kombat Paketi fragmanında görmüştük. Aksiyon figürüne bakacak olursak, kılıcı oyundaki en büyük yardımcılarından biri olacak. Ayrıca sağ bacağındaki sivri uçlu kısım ile rakiplerinin canını epey bir yakacakmış gibi görünüyor. Özellikle Fatal Blow saldırılarını da etkin bir şekilde kullanacağına şüphe yok.

Eğer herhangi bir aksilik olmaz ise, Spawn 17 Mart 2020 tarihinde Mortal Kombat 11 oyununun dövüşçü kadrosuna dahil olacak. Warner Bros. ve NetherRealm Studios tarafından hazırlanan ilk oynanış fragmanının ise 8 Mart 2020 tarihinde yayınlanacağını hatırlatayım.