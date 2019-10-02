Mortal Kombat 11'e Gelecek Olan Terminator T-800'ün Fragmanı Yayında

NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 oyununa gelecek olan sıradaki indirilebilir içerik karakterlerinin hangi tarihlerde dövüşçü kadrosuna katılacaklarını açıklamıştı. Son dakika aksiliği yaşanmazsa, Terminator T-800, 8 Ekim 2019 tarihinde Mortal Kombat 11 oyunundaki yerini alacak. Bunun öncesinde de geleneksel olarak bir oynanış videosu yayınlandı.

Terminator 2: Judgement Day filminden bir sahneyi anımsatan girişle gelen Terminator T-800'ün, sizin de gördüğünüz gibi Terminator: Dark Fate filmindekine benzer bir görünümü var. Oynanış fragmanı boyunca da Jaxx ve Scorpion gibi farklı karakterler ile yaptığı dövüşler ekranımıza geliyor. Ancak söz konusu karakterin mekanik bir dövüşçü olduğunu düşünecek olursak, filmlerdeki ile karşılaştırıldığında bayağı çevik hareket ettiğini görebiliyoruz. Bunun haricinde, sırtındaki pompalı tüfeği kullandığı, kendisini ışınladığı ve mor renkli bir madde ile yaptığı özel saldırılarını görebilmek de mümkün oluyor.

NetherRealm Studios tarafından dikkat edilen iki ince detay var ki X-Ray saldırısı sırasında içteki metal aksamın görünmesi ve Scorpion karakterinin alevine maruz kaldığında aynı filmlerde olduğu gibi dış derinin yanıp da metal aksamdan ibaret kalması. Bunların oldukça hoş detaylar olduklarını söylemek gerek.

Kombat Paketi sahipleri Terminator T-800 karakterine ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceklerken, bu pakete sahip olmayanlar da ek ücret vererek dijital mağazalardan satın alabilecekler. Bunun yanı sıra 8 Ekim 2019 tarihinde Cassie Cage için Harley Quinn benzeri bir görünüm olan Cassie Quinn ve içeriğinde Sonya Blade, Kano ve Johnny Cage için yeni görünümlerin olacağı Double Feature Skin Paketi ve alternatif Terminator T-800 görünümleri de yayınlanacak.

Mortal Kombat 11'in deneme sürümü yayınlanacak

Eğer Mortal Kombat 11 oyununu henüz denemediyseniz, 11 - 14 Ekim 2019 tarihleri arasında PlayStation 4 ve Xbox One için deneme sürümünün yayınlanacağının duyurulduğunu söyleyelim. Deneme süreci boyunca hikaye modunun bir bölümünü ve çok-oyunculu modların tamamını deneyebileceksiniz. Ayrıca ana oyundaki karakter kadrosuna ek olarak T-800, Nightwolf ve Shang Tsung da erişiminize açık olacak.