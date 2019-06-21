Mortal Kombat 11'e Gelecek Yeni Karakter Görünümleri de Sızdırıldı

Bu aralar Mortal Kombat 11 oyununda hareketli zamanlar yaşanıyor. Bu hafta yayınlanan Kombat League ile dövüş sezonu açıldı ve oyuncular birbirlerine karşı kıyasıya bir mücadele içindeler. Öte yandan 18 Haziran 2019 tarihinde Kombat Paketi sahipleri için ilk indirilebilir içerik karakterleri de oyuna dahil oldular. NetherRealm Studios ve Warner Bros. ikilisinin keyifleri yerindeyken, bilin bakalım ne oldu? Bu defa da Mortal Kombat 11 oyunundaki karakterler için ileride yayınlanması planlanan yeni karakter görünümleri sızdırıldı.

Serinin yeni oyunda oyuncuların ilerisi için farklı farklı beklentileri var tabii ki. Kimi oyuncular yeni karakterler, kimi oyuncular da yeni karakter görünümleri bekliyorlar. Mortal Kombat 11 oyuncusu Murdoink ise en azından yeni karakter görünümleri bekleyenleri sevindirecek gibi görünüyor.

Oyunun veri dosyalarında keşfe çıkan Murdoink, NetherRealm Studios ve Warner Bros. tarafından gelecek zamanda Mortal Kombat 11 karakterleri için oyuna eklenecek olan farklı karakter görünümlerini ortaya çıkardı.

Resimde göreceğiniz üzere bu görünümlerin birkaçı aslında oyunda mevcut ama henüz mevcut olmayanlar da var. İddialara göre henüz Mortal Kombat 11 oyununda bulunmayan bu kostümler hem Kombat Paketi hem de Kombat League için yayınlanacak. Tabii ki bağımsız olarak da satın almak mümkün olacak.

NetherRealm Studios ve Warner Bros. henüz resmi bir açıklama yapmadığı için haliyle bu sızıntıya tam anlamıyla inanmamak lazım. Gelişmeler için takipte olacağız.