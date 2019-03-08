Mortal Kombat 11'e Hoş Geldin, Cassie Cage!

Yayınlanan yeni Mortal Kombat 11 hikaye fragmanı, bu zamana kadar yayınlananların en dolu dolu olanıydı. Hikayeye dair yeni detaylar sunmasının yanı sıra sızıntı ile ortaya çıkan karakterlerin de bir nevi duyurusuydu. Ancak NetherRealm Studios ve Warner Bros. Interactive Entertainment, geleneği bozmayarak, Mortal Kombat 11 oyununda göreceğimiz karakterler için ayrı ayrı fragmanlar yayınlamaya devam ediyor. Johnny Cage ve Sonya Blade'in kızı olan Cassie Cage de sahneye çıktı.

Tam adı Cassandra Carlton Cage olan hanım kızımız, ilk olarak Mortal Kombat X oyununda ana karakterlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkmıştı. Johnny Cage ve Sonya Blade'in boşanmalarından sonra, çocukluğunda epey şımarık bir yapısı olmuş olsa da Black Dragon örgütü tarafından kaçırılması ile büyük bir değişim yaşamıştı. Hem babası hem de ailesi tarafından verilen eğitim sonrasında, halihazorda Special Forces çatısı altında Çavuş rütbesiyle hizmette olan Cassie, aynı babası Johnny Cage gibi dünyanın koruyucularından bir tanesi olmaya devam ediyor.

Bu arada, Kung Jin ve Takeda Takahashi ile yönettiği takımının bir parçası olan Jacqui Briggs ile de çocukluk arkadaşı olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Aşağıdan izleyeceğiniz fragmanda ise Cassie Cage hanım kızımızın Kano ile olan mücadelesini görebiliyoruz. Bekleyebileceğiniz üzere yumrukların, tekmelerin ve mermilerin havada uçuştuğu fragman, efsanevi bir Fatality ile son buluyor. İyi seyirler dileriz!