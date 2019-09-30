Mortal Kombat 11'e Team Raids Adıyla Kooperatif Modu Gelecek

Oyunlarda bu nesil ile artık vazgeçilmezimiz haline gelmiş olan kooperatif desteği, çoğu oyunun içeriğinde gelmesinin yanı sıra kimi oyunlara da sonradan bir güncellemeyle ekleniyor. Mortal Kombat 11 de bu oyunlardan bir tanesi olacak. NetherRealm Studios, canlı yayını sırasında dövüş oyununa kooperatif desteğini getireceğini duyurdu.

Bahsi geçen modun adı Team Raids olacak. Eğer kooperatif desteğiyle oyun oynamaya bayılanlardansanız, bu modun tam sizin için olacağını söyleyelim. İşleyiş sistemi ise hoş ve iki aşamalı olarak gerçekleşiyor.

Toplamda üç oyuncuya kadar destek veren Team Raids, ilk etapta oyuncuları bireysel düşmanları ile çatıştırıyor. Bu bireysel çatışmalar sırasında da bir takım meydan okumalar olacak ve bunları yapmanız şiddetle tavsiye ediliyor. Neden mi? Çünkü, bu meydan okumaları tamamlamanız durumunda ikinci ve son etapta karşınıza çıkacak olan ana düşmana birleşerek oluşturacağınız takımınız için güçlendiriciler sunacak veya ana düşmana daha fazla hasar vermenize olanak tanıyacak.

Team Raids modunu getirecek olan güncellemenin ne zaman yayınlanacağı duyurulmuş değil ama NetherRealm Studios, birçok görevi bizlere sunmayı amaçlıyor. Gelişmeleri takip edeceğiz.