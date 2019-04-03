Mortal Kombat 11'e Yeni Karakter Hareketleri Eklenebilir

Oyuncular olarak yeni Mortal Kombat oyununun çıkışını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Gelen her yeni bilgi ise daha da sabırsızlanmamıza neden oluyor. Özel Game Informer röportajı ise bu detaylara yenilerini ekledi. Mesela Mortal Kombat 11 oyununun çıkışı sonrasında yeni özel hareketlerin eklenecek olması gibi. Ancak bu yeni özel hareketlerin eklenmesinde biz oyuncuların rolü büyük olacak.

Bu ay içerisinde çıkacak olan Mortal Kombat 11 oyununun en önemli özelliklerinden bir tanesi, karakteriniz ile ilgili birçok şeyi derinlemesine özelleştirebilecek olmak. Kostümünden teçhizatına, zafer hareketinden kendisini tanıtma şekline kadar birçok değişiklik yapabilmeniz söz konusu olacak. Ve bu çeşitlilik, oyunun çıktığı gündeki gibi kalmayacak. Karakter özelleştirme sistemi için planlar halihazırda yapılmış. Listede yeni kostüm, yeni teçhizat, yeni tanıtım şekilleri ve daha birçok şey yer alıyor. "Peki yeni özel hareketler de görebilecek miyiz?" diye soracak olursanız, işte o kısım biraz karışık görünüyor ama imkansızın ötesinde değil.

Baş Tasarımcı John Edwards, Game Informer sitesine umut verici bir yorumda bulundu. NetherRealm Studios, oyuncuların geri dönüşlerini dikkate alacakmış. "Oyun açısından her şey iyi gittiği ve insanlar oynadığı sürece, desteklemeyi isteriz." yorumunda bulundu, Edwards ve devam etti. "Ve özel hareketler de doğal olarak, belki, indirilebilir içerik karakterleri eklediğimiz gibi ekleyeceğimiz türden şeylerden bir tanesi olabilir ve yamalar ve bunun gibi şeyler yaparız."

Öte yandan yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Mortal Kombat 11 oyununun çıkışı sonrasında indirilebilir içerikler yayınlanması planlanıyor ama NetherRealm Studios, oyun içi ödeme sisteminin olmayacağını onayladı. Bir diğer deyişle, gerçek para ile satın alıp da Towers of Time modunda kullanabileceğiniz eşyalar olmayacak.

Yeni Mortal Kombat 11 Karakteri Cetrion Duyuruldu

Game Informer röportajı sırasında, Cetrion isimli yeni bir karakter daha duyuruldu. Bu karakter, Geras gibi seri için yepyeni bir karakter olacak. Cetrion, Earth ile bağlantılı olan bir Elder God ve dövüş sırasında element güçleri kullanıyor. Yerden sarmaşıklar çıkartıp da rakiplerinin hareketlerini kısıtlamanın yanı sıra su ile havaya kaldırdıktan sonra dondurarak büyük zarar verebilmek gibi birçok yeteneği de var. Dövüşlerde canımızı epey yakacakmış gibi görünüyor. Yayınlanan fragmanı ise şuradan izleyebilirsiniz. Açılan sayfanın üst kısmında sizi bekliyor.