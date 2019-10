Mortal Kombat 11 Hafta Sonu Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Bu hafta sonu oyuncular için kesinlikle çok eğlenceli geçecek. Dün Electronic Arts ve EA DICE önümüzdeki üç hafta sonunu kapsayacak olan Battlefield V ücretsiz hafta sonu programını açıklamıştı. Çok geçmeden Warner Bros. Interactive Entertainment de bizleri sevindirecek bir haber verdi. Bu sene satışa sunulan Mortal Kombat 11, bu hafta sonu için ücretsiz oynanabilir olacak.

PlayStation 4 ve Xbox One platformlarını kapsayacak olan program 11 - 14 Ekim 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. Oyunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya bakılırsa, ücretsiz oynama süreci boyunca oyuncular hikaye modunun ilk iki bölümünü oynayabilecekler. Ana dövüşçü kadrosu ile hem yerel hem de çevrimiçi olarak bire bir dövüşler yapabilmenin yanı sıra The Krypt, Fatality antrenmanı ve Terminator T-800, Nightwolf ve Shang Tsung karakterlerini seçebileceğiniz Towers of Time modlarını da oynamak mümkün olacak.

Ücretsiz oynama süreci sırasında Mortal Kombat 11 oyunundan memnun kalırsanız, standart sürümünün PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında %40 oranındaki bir indirimle satışta olacak. Satın almanız durumunda da kaydettiğiniz bütün ilerleme tam sürüme aktarılacak.

