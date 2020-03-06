Mortal Kombat 11'i Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Bu hafta sonu biz oyuncular için yine keyifli geçecek. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11'in Ücretsiz Hafta Sonu duyurusunu yaptılar.

8 Mart 2020 tarihinde Chicago şehrinde Final Kombat 2020 turnuvası başlayacak. Bunun öncesinde yani 7 Mart 2020 tarihinde, Illinois eyaletinin Skokie ilçesinde esas turnuvada yer alacak on altı oyuncunun belirleneceği Last Chance Qualifier etkinliği düzenlenecek. On altı oyuncu belirlendikten sonra da $100,000 ödüllü Final Kombat 2020 başlayacak.

Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios ise bu turnuvaya özel olarak PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarına Mortal Kombat 11 oyununu ücretsiz olarak indirip deneme fırsatı sunuyorlar. Ücretsiz Hafta Sonu etkinliği 5 - 9 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

We want YOU to join kombat on @Playstation and @Xbox! Get a taste of all the #MK11 kombatants thus far during our free Trial Weekend starting today. Enjoy! pic.twitter.com/oqMHtdyJDF — Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) March 5, 2020

Ancak burada ufak bir uyarı yapmam gerekiyor; çok oyunculu modların tamamına kısıtlamasız erişim sağlanacak olsa da hikaye tarafında aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sadece ilk iki bölümü oynamanıza izin verilecek. Neyse ki şanslınız. Denediğiniz sürenin sonunda Mortal Kombat 11 oyunundan memnun kalırsanız, şu anda PlayStation 4 platformunda devam eden İki Kat İndirim kampanyası ile 167.60 TL karşılığında tam sürüme geçiş yapabileceksiniz. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz yoksa 293 TL ödemek durumundasınız. Xbox One tarafında ise %60 oranında bir indirimle 168 TL gibi bir fiyata oyun satın alınabiliyor.

Tam sürüme geçiş yapmanız durumunda da kaydettiğiniz ilerlemenin tamamı eksiksiz olarak aktarılıyor. Diğer bir deyişle, her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.