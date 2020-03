Mortal Kombat 11'i Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Deneyebilirsiniz

Bu hafta sonu biz oyuncular için yine keyifli geçecek. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11'in Ücretsiz Hafta Sonu duyurusunu yaptılar.

8 Mart 2020 tarihinde Chicago şehrinde Final Kombat 2020 turnuvası başlayacak. Bunun öncesinde yani 7 Mart 2020 tarihinde, Illinois eyaletinin Skokie ilçesinde esas turnuvada yer alacak on altı oyuncunun belirleneceği Last Chance Qualifier etkinliği düzenlenecek. On altı oyuncu belirlendikten sonra da $100,000 ödüllü Final Kombat 2020 başlayacak.

Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios ise bu turnuvaya özel olarak PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarına Mortal Kombat 11 oyununu ücretsiz olarak indirip deneme fırsatı sunuyorlar. Ücretsiz Hafta Sonu etkinliği 5 - 9 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

We want YOU to join kombat on @Playstation and @Xbox! Get a taste of all the #MK11 kombatants thus far during our free Trial Weekend starting today. Enjoy! pic.twitter.com/oqMHtdyJDF