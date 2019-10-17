Mortal Kombat 11 için Cadılar Bayramı Etkinliği Düzenlenecek

Bu ayın sonunda Cadılar Bayramı olduğu için oyun dünyasında bu güne özel olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor. NetherRealm Studios da Mortal Kombat 11 için Cadılar Bayramı temalı etkinliğin duyurusunu yaptı.

25 Ekim - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik, bütün Mortal Kombat 11 oyuncularına açık olacak. Bu süre zarfında oyuncuları dört yeni boss ile yapılacak dövüşler bekleyecek ve bu dövüşler tahmin edebileceğiniz üzere etkinliğin temasına uygun olacak. Etrafta uçuşan cadılar, yarasalar, yukarıdan balkabakları, mezartaşları, kara kediler ve daha birçoğu dövüş alanlarında belirecek.

Ayrıca yeni Brutality hareketleri, yeni Cadılar Bayramı temalı tüketim maddeleri (consumables), yeni oyuncu modülü parçaları ve yeni oyun içi ödüller de kazanabileceksiniz.

NetherRealm Studios, Masquerade Skin Pack adı altında bir de karakter görünüm paketi yayınlayacak. Bu paket ile Jade, Kabal ve Liu Kang karakterleri için Wicked Witch Jade, Psyko Killer Kabal ve Calavera Liu Kang görünümüne kavuşacak.

Son olarak, geçtiğimiz ay içerisinde bahsi geçen Team Raid modunun da yarın yayınlanacak olan ücretsiz güncelleme ile bütün Mortal Kombat 11 oyuncularının beğenisine sunulacağını hatırlatmadan geçmeyelim.