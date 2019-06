Mortal Kombat 11 için Kombat League Modu Geliyor

Bu hafta Mortal Kombat 11 için önemli bir hafta olacak. Öyle ki, bu hafta yeni bir güncelleme yayınlanacak. Eğer rekabete dayalı modları seviyorsanız bu yeni güncelleme ile gelecek olan yeni mod tam dişinize göre olabilir. Kombat League, bu haftadan itibaren Mortal Kombat 11 oyunun bir parçası olacak.

Kombat League, adından da anlayabileceğiniz üzere çevrimiçi rekabete dayalı sezonluk sıralamalı modu olacak. İlk sezonun adı ise Season of Blood olacak. Her bir sezonun dört haftadan oluşacağı bu mod kapsamında sıralamalı karşılaşmalar ile diğer oyunculara karşı rekabete gireceksiniz. Oldukça heyecanlı dövüşlerin gerçekleşeceğiniz düşündüğümüz modda, atlayacağınız dokuz da kademe bulunacak. Bu kademeler Apprentice'dan başlıyor ve Elder God'a kadar uzanıyorlar. Her bir kademe atladığınızda da özel oyun içi eşyalar kazanacaksınız. NetherRealm Studios bahsi geçen bu ödüllerin kalıcı olacağını söylüyor. Sezon boyunca eriştiğiniz en üst kademeye bağlı olarak açabildiğiniz ödüllerin tamamını kazanmış sayılacaksınız. Yani olsası bir durumda kademenizin düşmesi, açtığınız ödülleri kaybedeceğiniz anlamına gelmeyecek. Bir defa açmanız yeterli olacak.

Öte yandan, daha fazla oyun içi eşya kazanabileceğiniz günlük ve sezonluk araştırma görevleri de olacak. Her bir sezon tamamlandığında, sıradaki araya zaman girmeksizin başlayacak. Bir diğer deyişle, yeni sezon başlamadan önce kasabildiğiniz kadar kasın ki toplayabildiğiniz kadar eşya toplayabilin.

Geliştirici stüdyo yeni bir eşleşme sisteminin olacağının da müjdesini verdi. Kombat League için devreye sokulacak bu sistem sayesinde oyuncuların kendi yetenek seviyelerinde veya yetenek seviyelerine yakın oyuncularla eşleşmeleri hedefleniyor.

Son olarak, yeni güncelleme ile Mortal Kombat 11 oyununa yeni bir de gösterge eklenecek. Bu göstergenin yararı ise, her bir sıralama maçının başlaması öncesinde rakibinize karşı kazanma şansınızın ne seviyede olduğuna kısa bir bakış atabilecek olmanız. Bu da duruma göre farklı farklı taktikler yapmayı düşünmenizi sağlayabilir.