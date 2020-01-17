Mortal Kombat 11 için The Joker Oynanış Videosu Yayında

Mortal Kombat 11 için yayınlanacak olan ek karakterlerinin şimdilik yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu zamana kadar Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800 ve Sindel olmak üzere dört yeni karakter dövüşçü kadrosuna dahil olmuştu. Şimdi ise sırada The Joker var. Warner Bros. ve NetherRealm Studios, ilk oynanış fragmanını nihayet yayınladılar.

Eğer Kombat Paketi sahibiyseniz, The Joker karakterine 28 Ocak 2020 tarihinde ek bir ücret ödemeden erişim sağlamanız mümkün olacak. Mortal Kombat 11 oyununa sahip olan tüm oyuncuların erişim sağlayabilmek için beklemeleri gereken tarih ise 4 Şubat 2020 olacak.

Warner Bros. ve NetherRealm Studios tarafından yayınlanan The Joker oynanış fragmanı ise seyir zevki epey yüksek bir fragman olmuş. Dövüş stilini, kendisine has mızacını ve akıllara zarar Fatality hareketini görebilmek mümkün oluyor. Bu arada, fragmanda Kitana ve Baraka karakterlerinin Catwoman ve Killer Croc benzeri kostümleri de dikkatinizi çekmiştir.

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak olan The Joker için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!