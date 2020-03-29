Mortal Kombat 11 için Yeni Karakterler Yolda Olabilir

Geçtiğimiz günlerde simgesel karakterlerden Ash Williams ile ilgili bir sızıntı yaşanmıştı hatırlayacağınız üzere. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios ikilisinden henüz bir geri dönüş yapılmadı. Haliyle Kombat Paketi kapsamında olup olmayacağı belli değil. Gerçi daha önceden yayınlanan fragmana bağlı olarak bu karakterin bu pakete dahil olacağını tahmin edebiliriz. Yakın bir zaman önce yaşanan yeni bir gelişme, Mortal Kombat 11 oyununa on bir yeni karakterin daha gelebileceğini ortaya koydu.

thethiny isimli Twitter kullanıcısı, hesabı üzerinden bir paylaşımında bulundu. Paylaşımına iliştirdiği görsel ile Mortal Kombat 11 oyununda toplamda kırk iki karakter hanesinin olduğunu belirtti. Şu anda bu hanelerden Spawn dahil otuz bir kadarı dolu. Söylenti halindeki Ash Williams da onaylandığında, bu sayı otuz iki olacak. Yani geriye on boş hane kalmış olacak.

The total number of Character slots in MK11 is 42. In MKX, all the slots were predetermined since launch, and all of them were occupied down the road. (Cells start at Cell_0, so Cell_41 is Cell # 42). pic.twitter.com/MyJjIvX3SL — thethiny 🐰 (@thethiny) March 26, 2020

Hatırlayacağınız üzere Mortal Kombat X oyunundaki bütün haneler önceden planlanmış ve oyunun çıkışından sonra yayınlanan indirilebilir içerikler ile tamamı doldurulmuştu. Eğer Mortal Kombat 11 oyununda da aynı sistem uygulanırsa, duyurulmasını bekleyeceğimiz on bir karakter daha yolda denebilir. Bu da, Kombat Paketi 2'yi gündeme getirebilir.

Eğer gerçekten böyle bir hazırlık var ise, daha önceden yaşanan sızıntıya bağlı olarak bu gizemli karakterlerden ikisi Fujin ve Sheeva olabilir. Geri kalanlar ise serinin önceki oyunlardan tanıdığımız karakterler olabilir. Mesela bir önceki oyunda bulunan Mileena karakterinin bu oyunda olmaması bizleri fazlasıyla üzmüştü. Öte yandan Terminator T-800, Joker ve Spawn haricinde daha başka ünlü karakterler de görebiliriz.

Peki sizin Mortal Kombat 11 oyununda özellikle görmeyi istediğiniz bir karakter var mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.