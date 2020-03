Mortal Kombat 11 için Yeni Karakterler Yolda Olabilir

Geçtiğimiz günlerde simgesel karakterlerden Ash Williams ile ilgili bir sızıntı yaşanmıştı hatırlayacağınız üzere. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios ikilisinden henüz bir geri dönüş yapılmadı. Haliyle Kombat Paketi kapsamında olup olmayacağı belli değil. Gerçi daha önceden yayınlanan fragmana bağlı olarak bu karakterin bu pakete dahil olacağını tahmin edebiliriz. Yakın bir zaman önce yaşanan yeni bir gelişme, Mortal Kombat 11 oyununa on bir yeni karakterin daha gelebileceğini ortaya koydu.

thethiny isimli Twitter kullanıcısı, hesabı üzerinden bir paylaşımında bulundu. Paylaşımına iliştirdiği görsel ile Mortal Kombat 11 oyununda toplamda kırk iki karakter hanesinin olduğunu belirtti. Şu anda bu hanelerden Spawn dahil otuz bir kadarı dolu. Söylenti halindeki Ash Williams da onaylandığında, bu sayı otuz iki olacak. Yani geriye on boş hane kalmış olacak.

The total number of Character slots in MK11 is 42. In MKX, all the slots were predetermined since launch, and all of them were occupied down the road. (Cells start at Cell_0, so Cell_41 is Cell # 42). pic.twitter.com/MyJjIvX3SL