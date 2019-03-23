Mortal Kombat 11 İle Eskiler Geri Dönüş Yapmaya Devam Ediyorlar

NetherRealm Studios, 22 - 24 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Chicago Comic & Entertainment Expo etkinliğine katılımda bulundu. Burada bir panel gerçekleştiren geliştirici, Mortal Kombat 11 ile ilgili duyurular ve gösterimler yaptı. İki yeni karakter, Baraka'nın Fatality hareketi ve ilginç bir hikaye sinematiği gösterildi.

İlk olarak Noob Saibot ve Shang Tsung karakterleri, Mortal Kombat 11 ile geri dönecekler. Serinin ilk oyununun finalinde dövüştüğümüz Shang Tsung, bu zamana kadar çıkan hemen her Mortal Kombat oyununda karşımıza çıkmıştı. Earthrealm kökenli olan bu karakter, Outworld sakinlerinden bir tanesi. Baş düşmanı Liu Kang olsa da, zaman içerisinde Kung Lao ve Kenshi de olmak üzere çoğu karakterin nefretini kazanmayı başarmıştı. Yayınlanan duyuru fragmanında da görebileceğiniz üzere, modellemesi 1995 yılındaki Mortal Kombat filminde kendisini canlandıran Cary-Hiroyuki Tagawa ile aynı ve bunun hoş bir şey olduğunu söylemek gerek. Mortal Kombat 11 için yayınlanacak Kombat Pack ile gelecek altı karakterden bir tanesi olacak Shang Tsung, aynı zamanda oyunda sunuculuk ve hikaye anlatımı yapacak ve Krypt boyunca da oyunculara rehberlik edecek.

Duyurulan bir diğer karakter olan Noob Saibot ise, hatırlayacağınız üzere ilk olarak Mortal Kombat II oyununda gizli bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Ne var ki, oynanabilir değildi. Eskiden Bi-Han olarak biliniyordu ve aynı zamanda da orijinal Sub-Zero idi. Klanı Lin Kuei'nin düşmanı olan Scorpion tarafından öldürülen Bi-Han, daha sonradan Noob Saibot olarak dirilmişti. Mortal Kombat 11 oyununda ise çekirdek kadronun bir parçası olacak. Sahip olduğu yetenekleri ile düşmanlarının canını bir hayli yakacakmış gibi görünüyor.

Panel sırasında NetherRealm Studios, Noob Saibot ve Shang Tsung karakterlerinin duyurularına ek olarak, Baraka karakterinin Fatality hareketinin nasıl yapıldığını gösterilmesinin yanı sıra, Cassie Cage ve Jacqui Briggs karakterlerinin yer aldığı ilginç bir hikaye sinematiğinin de gösterimini yaptı.

Eğer Mortal Kombat 11 oyununun yapım aşamasının tamamını izlemek isterseniz, aşağıdaki video sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dileriz!