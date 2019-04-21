Mortal Kombat 11'in DLC Karakterleri Sızdırıldı

Mortal Kombat 11 için yaptığımız geri sayım neredeyse bitti. Kült dövüş oyunu serisinin yeni oyunu, önümüzdeki Sali günü satışa sunulacak. Ancak sızıntılar son ana kadar devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu defa da oyunun indirilebilir içeriğiyle gelecek karakterler sızdırıldı.

Bu sene hakkında en fazla sızıntının yaşandığı oyun Mortal Kombat 11 oldu. Öyle ki, geliştirici NetherRealm Studios neredeyse hiçbir karakteri ilk defa Kombat Kast yayınında duyurma zevkini yaşayamadı diyebiliriz. Bunda tabi ki en büyük pay sahibi de Steam veritabanında yaşanan sızıntı olmuştu.

Eğer bu durum yeteri kadar kötü değildi ise, şimdi de Mortal Kombat 11 oyununun çıkışı sonrasında yayınlanacak olan indirilebilir içerik ile gelecek olacak karakterlerin de sızdırılmış olduğunu söyleyelim. Reddit kullanıcısı LeoNatan, oyunun Switch versiyonunun dosyalarına erişim sağlayarak indirilebilir içerikle gelecek olan karakterlerin listesine ulaşmayı başarmış. Her ne kadar çoğu kullanıcı şüphe ile yaklaşmış olsa da, LeoNatan bu şüpheleri ortadan kaldırabilmek için dosyalara nasıl erişim sağlanacağıyla ilgili bir rehber hazırlamış. Bu rehberi takip eden bir diğer kullanıcısı ise bahsi geçen sızıntının doğruluğunu da onaylamış.

Mortal Kombat 11 oyununun çıkışı sonrasında indirilebilir içerikle gelecek olan karakterlerin listesi ise şöyle:

Shang Tsung

Joker

Nightwolf

Sindel

Terminator

Spawn

Ash Williams

Fujin

Sheeva

Listeye bakacak olursak, belki o kadar da şüpheyle yaklaşmayabiliriz; çünkü, listede resmi olarak duyurusu yapılmış olan Shang Tsung da bulunuyor. Bununla birlikte, serinin önceki oyunlarında, Mortal Kombat evrenine ait olmayıp da konuk oyuncu olarak katılımda bulunan karakterler de görmüştük. Joker karakterinin de Warner Bros. şirketine ait olması da sızıntının doğruluğunu güçlendiren bir başka etken olarak sayılabilir. Bakalım başta Ed Boon olmak üzere NetherRealm Studios, bu gelişmeye nasıl bir tepki gösterecek?

Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Mortal Kombat 11'e gelmesini istediğiniz bir karakter var mı? Varsa hangisi?