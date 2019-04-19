Mortal Kombat 11'in Etkileyici Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Duyurulduğu günden bu yana oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Mortal Kombat 11, dört gün sonra satışa sunulacak. Serinin yeni oyunu, yayınlanan her videosu, fragmanı ve paylaşılan her yeni detayı ile bizleri daha da gaza getirmeyi başarmıştı. Belli ki Warner Bros. ve NetherRealm Studios bu gazın son ana kadar kesilmesini istemiyor. Mortal Kombat 11 oyununun resmi çıkış fragmanı en nihayetinde yayınlandı.

Bildiğiniz gibi oyunun merkezinde Kronika isimli yeni bir karakter olacak. Bu karakterin zamanı kontrol etme yeteneği var. Hikayeye göre Kronika, yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Bunun için de sahip olduğu yeteneğini kullanarak zamanı geriye alıp, tarihi baştan başlatmaya çalışacak. Bu girişime karşılık olarak, farklı dönemlerden birçok dövüşçünün kontrolüne geçerek diyarların dengesini eski haline getirmeye çalışacağız. Tabii ki bu sırada da mevcut karakterlerin geçmişteki kendileri ile karşılaşacakları için nihai bir nesiller arası çatışma da söz konusu olacak.

Aşağıdan izleyebileceğiniz çıkış fragmanı, hikayeye değinilen ara sahnelerin oynanış bölümleri ile harmanlanması neticesinde oluşturulmuş ve seyretmesi de oldukça zevkli olmuş. Bununla birlikte, Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D'Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black, Jacqui Briggs, Kotal Kahn, Noob Saibot, Liu Kang, Kung Lao, Jax Briggs, Cetrion, The Kollector, Kitana ve son olarak da Shao Kahn olmak üzere senaryo boyunca oynayabileceğimiz karakterleri de görebiliyoruz.

Çıkış fragmanının bir diğer ilgi çekici yanı ise doğrudan dikkatinizi çekecek olan fon müziği. NetherRealm Studios, klasik Mortal Kombat teması Test Your Might'ı yeniden besteleyerek fragmanda kullanmış. Oldukça hoş bir detay olduğunu söylemek gerek.

Keyifli seyirler dileriz!