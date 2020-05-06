Mortal Kombat 11'in Hikayesi Aftermath İçeriyle Devam Edecek

Bu ay içerisinde Mortal Kombat 11 oyununun hikayesi kaldığı yerden devam edecek. Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealms Studios, Mortal Kombat 11: Aftermath duyurusunu yaptılar.

Serinin yeni oyunu için yeni bir indirilebilir içeriğin geleceğini dün yayınlanan yeni bir fragman ile öğrenmiştik. Bize ana senaryonun sonrasında yaşananların anlatacağı yönünde bir izlenim veren fragman, bir hayli heyecanlandırmıştı ve sabırsızlıkla bugünü beklemeye koyulmuştuk.

Mortal Kombat 11'in Hikayesi Devam Ediyor

Kısa bir süre önce, Mortal Kombat 11: Aftermath ile ilgili yeni bir fragman eşliğinde ilk detaylar da paylaşıldı. Yeni genişletme paketi, beraberinde yeni bir hikaye, serinin tanıdık yüzleri Fujin ve Sheeva ve misafir konumundaki RoboCop olmak üzere üç yeni karakter ve üç yeni karakter görünümü ile 26 Mayıs 2020 tarihinde gelecek. Geniş paketi ile aynı gün Mortal Kombat 11 için bir de güncelleme yayınlanacak. Bu güncellenin içeriğinde yeni dövüş arenaları, arena Fatality'leri ve arkadaşlıklar bulunacak.

Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealms Studios tarafından paylaşılan bir diğer bilgi ise Mortal Kombat: Aftermath Kollection paketinin de yayınlanacağı yönünde oldu. Eğer henüz Mortal kombat 11 sahibi değilseniz, bunu bekleyebilirsiniz. Çünkü, içeriğinde ana oyuna ek olarak Kombat Paketi ve Mortal Kombat 11: Aftermath bulunacak. Yani bütün hepsine tek seferde sahip olabilirsiniz.

Mortal Kombat 11: Aftermath için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.