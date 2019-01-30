Mortal Kombat 11'in Hikayesinde Farklı Sonlar Olacak

Hikaye olarak Mortal Kombat X için bir devam oyunu olacak Mortal Kombat 11, 23 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak. 17 Ocak 2019 tarihindeki canlı yayın etkinliği ile detaylı bilgilerine ulaştığımız oyun için yeni haberler de gelmeye devam ediyor. KomboBreakerZ, Yaratıcı Yönetmen Ed Boon ile kısa bir süre önce bir röportaj gerçekleştirdi. Ed Boon röportajı gösteriyor ki, Mortal Kombat 11 oyununun tek bir bitişi olmayacak.

Bildiğiniz gibi Mortal Kombat 11 oyununda, Jax, Kung Lao, Liu Kang, Baraka, Sub-Zero, Shinook, Sonya Blade, Skarlet, Raiden, Baraka ve ön-sipariş hediyesi Shao Kahn dahil birçok tanıdık yüz geri dönüyor. Bunun yanı sıra ilk defa bu oyunda göreceğimiz yeni bir ana kötü karakterimiz olacak, Kronika. Kronika, zamanın koruyucusu ve evrenin kaderinin mimarı olarak lanse ediliyor. Bir diğer deyişle, zamanı yönetebilmek gibi özel bir gücü var. Bu, haliyle de Mortal Kombat 11 oyunun senaryosuna büyük etkisi olacak birden fazla zaman çizgisini gündeme getiriyor. Zaten etkinlik sırasında paylaşılan bilgiler ile Kronika karakterinin bu gücü sayesinde, karakterlerimizin kendi gençlikleri ile karşılaşacaklarını öğrenmiştik.

KomboBreakerZ tarafından Yaratıcı Yönetmen Ed Boon ile yapılan röportaj ise bu ihtimalin gerçek olacağı bir başka detayı ortaya çıkarttı. Oyuncuların izleyecekleri yola göre hikayenin birden fazla bitişi olacak. Ne var ki şimdilik bu özelliğin nasıl işleyeceği ve kaç farklı bitiş ile karşılaşacağımız söylenmiş değil. Tabii ki hangi bitişin gerçek bitiş sayılacağı da belirsiz.

Birden fazla bitiş özelliği aslında NetherRealm Studios için çok da yabancı bir mevzu değil. Injustice 2, bu konuda sağlam bir örnek ve bu bağlamda yeni Mortal Kombat oyununun birden fazla bitişinin olacak olması da pek şaşırtıcı olmadı; çünkü geliştirici stüdyolar, oyuncular tarafından beğenilen özellikleri yeni oyunlara taşımakta tereddüt etmiyorlar. Bu iyi bir şey ve Mortal Kombat 11 oyununda da karşılaşacak olmamız sevindirici oldu.