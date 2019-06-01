Mortal Kombat 11'in İlk İndirilebilir İçerik Karakteri Geliyor

Mortal Kombat 11 dövüşçü olarak oldukça geniş bir kadroyla satışa sunulmuştu. Yeni karakterlere ek olarak köklü karakterlerin neredeyse hemen hepsi dönüş yapmışlardı. Hemen hepsi diyoruz; çünkü, mutlak suretle olmasını beklediğimiz oyunların bazıları yoktu. Ancak yavaş yavaş eksikler tamamlanıyor. Warner Bros. Interactive ve NetherRealm Studios, yaptığı açıklama ile indirilebilir içerik ile gelecek olan karakterleri duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Ed Boon, herhangi bir kaza bela yaşanmadığı takdirde Mortal Kombat 11 için yayınlanacak olan ilk indirilebilir içerikle gelecek karakterlerin duyurulacağını belirtmişti. Neyse ki herhangi bir aksilik yaşanmadı ve beklenen duyuru yapıldı.

Warner Bros. Interactive ve NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 için yayınlanacak olan indirilebilir içerik ile Spawn, Shang Tsung, Nightwolf ve Sindel 25 Haziran 2019 tarihinde dövüşçü kadrosuna eklenecekler. Eğer Kombat Pack sahibiyseniz, bu karakterlere 18 Haziran 2019 tarihinde erişim sağlayabileceksiniz.

Spawn ve Shang Tsung karakterleri aslında sürpriz olmadı. Shang Tsung daha önceden resmi olarak duyurulmuşken, Spawn karakterinin gelebileceği de aylar öncesinden Todd McFarlane tarafından söylenmişti. Nightwolf ve Sindel ikilisini yeni oyunda tekrardan görmek ise sevindirici oldu diyebiliriz. Bu iki karakter Mortal Kombat X oyununda da karşımıza çıkmış olsalar da, oynanabilir olarak karşımıza çıktıkları son oyun Mortal Kombat (2011) olmuştu.