Mortal Kombat 11'in İnceleme Puanları Yayınlandı

Uzun zamandır beklediğimiz gün sonunda geldi. Mortal Kombat serisinin yeni oyunu Mortal Kombat 11, bugün resmi olarak satışa sunuldu. Yalnız bekleyişten kastımız duyurulmasından bu yana geçen dört aylık bir süreçten değil, Mortal Kombat X oyunundan bu yana geçen dört senelik bir süreç. Bu yeni bir Mortal Kombat oyunu için alışık olmadığımız kadar uzun bir süre diyebiliriz. Malum, aynı nesilde çıkan Mortal Kombat oyunlarının arasında hiçbir zaman bu denli bir boşluk olmamıştı. Bu da haliyle beklentileri üst seviyeye çıkartmıştı ki bu zamana kadar yayınlanan fragmanlar ve paylaşılan detaylar da bu bekleyişe değeceğinin göstergeleriydi. Ama yine de son karara bir bakmak lazım. Bakalım dört senelik bekleyişin ardından karşımıza nasıl bir Mortal Kombat 11 geldi?

Yeni oyun konu olarak Mortal Kombat X oyununun kaldığı yerden devam edecek. Hatırlayacağınız üzere son oyunda Shinnok, Cassie Cage tarafından öldürülmüştü. Yaşanan bu olay sonrasında kötücül hale gelen Raiden, Mortal Kombat 11 oyununun konusuna göre bütün düşmanlarını ortadan kaldırarak Earth diyarını koruyabilmenin planını yapıyor. Olaylar da zaten tam olarak bu noktada karışıyor. Öyle ki, Shinnok ile ilgili yaşanan hadise annesi Kronika karakterinin harekete geçmesine neden oluyor. Zamanı kontrol etme becerisi ile Raiden'ın planına tüm tarihi yeniden yazarak engel olmak isteyen Kronika, bu isteğinin sonucunda da tüm diyarların dengelerinin bozulmasına neden oluyor. Diyarların dengelerini eski haline getirmek ise haliyle Mortal Kombat karakterlerine düşüyor ve Kronika karakterine karşı büyük bir mücadele de bu sayede başlamış oluyor.

Mortal Kombat 11 için şimdiye kadar yayınlanmış olan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Mortal Kombat 11 İnceleme Puanları

Areajugones - 8.5 / 10

Attack of the Fanboy - 90 / 100

CGMagazine - 9.5 / 10

COGconnected - 93 / 100

Critical Hit - 9.0 / 10

Digital Trends - 9.0 / 10

DualShockers - 9.0 / 10

Eurogamer Italy - 9 / 10

Everyeye.it - 8.8 / 10

Gameblog.fr - 8 / 10

GameSpace - 8 / 10

GamesRadar+ - 4 / 5

Gaming Nexus - 8 / 10

Hardcore Gamer - 3 / 5

Hobby Consolas - 89 / 100

IGN - 9.0 / 10

IGN Spain - 8.8 / 10

Jeuxvideo.com - 18 / 20

Metro GameCentral - 8 / 10

Multiplayer.it - 9.0 / 10

PlayStation Universe - 9.5 / 10

Power Unlimited - 91 / 100

Press Start Australia - 9 / 10

Push Square - 7 / 10

Screen Rant - 4 / 5

Shacknews - 7 / 10

Softpedia - 9 / 10

SpazioGames - 8.8 / 10

The Escapist - 7 / 10

The Games Machine - 8.5 / 10

TheSixthAxis - 7 / 10

TrueGaming - 8 / 10

Trusted Reviews - 80 / 100

Twinfinite - 4.5 / 5

USgamer - 3.5 / 5

Vandal - 9.2 / 10

Variety - 80 / 100

Vgames - 8.5 / 10

Wccftech - 8.5 / 10

We Got This Covered - 70 / 100

Worth Playing - 8.0 / 10

Xbox Achievements - 88 / 100

XGN - 8.5 / 10

Frost da Mortal Kombat 11 ile geri dönüyor!

Öte yandan, NetherRealm Studios da son ana kadar yeni karakter duyuruları yapmaya devam ediyor. Oyunun çıkışının hemen öncesinde yeni bir fragman yayınlayan geliştirici stüdyo, Frost karakterinin de geri dönüşünü müjdeledi. Frost ile ilk olarak Mortal Kombat: Deadly Alliance oyununda karşılaşmıştık. Sub-Zero'nun çırağı konumunda karşımıza çıkan bu karakter, Sub-Zero ile Scorpion arasında yaşanan barıştan sonra ustasına meydan okumuş olsa da sonu pek de hayırlı olmamıştı. Ustası tarafından bertaraf edilen Frost, bu hadiseden sonra yıllarca Sub-Zero'yu ortadan kaldıracak olan gücün peşine düşmüştü. Bakalım bu gücü sonunda bulmuş mu?

Frost için yayınlanan tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.